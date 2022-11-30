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ÖTV'si düşen otomobilde 'kur' riski

Otomobillere uygulanan ÖTV'de geçtiğimiz hafta yapılan matrah güncellemesi, araçlarda fiyat artışlarını yeniden gündeme getirdi. ÖTV dilimlerini belirleyen matrahlarda, diğer bir deyişle vergisiz fiyat limitlerinde yapılan artış oranı beklentilerin altında kalarak yüzde 53 seviyesinde kalmıştı. Fakat, ay başında 18.16 TL'ye kadar düşen euro kurunun 19.32 TL'ye kadar çıkarak 1 ay içinde 1 TL'den fazla yükselmesi, otomobilde yeni bir zammın tetikleyebilir. Böyle bir durumda, 24 Kasım'da yapılan güncelleme ile ÖTV'si düşen otomobillerin vergi oranı yeniden yükselerek tüketiciye döviz kuru artışından daha yüksek bir zam yansıyabilir. Bu kapsamda, fiyatı ÖTV dilimlerinin sınırında bulunan onlarca model için söz konusu riskin kapıda olduğu söylenebilir. Yiğitcan Yıldız yazdı...

ÖTV'si düşen otomobilde 'kur' riski

Otomobillere uygulanan ÖTV'de yapılan matrah güncellemesi, henüz üzerinden 1 hafta geçmeden zam tartışmaları yarattı.

Öyle ki, otomobillerin vergi dilimlerini belirleyen matrahlarda, yani vergisiz fiyat limitlerinde yapılan artış oranı sektör beklentilerini karşılayamamıştı.

Otomotiv sektörü, araç fiyatlarının gerçek anlamda düşürülmesi için matrahların en az yüzde 100 oranında artırılması gerektiği görüşünde birleşirken, yapılan artırım oranı ise en fazla yüzde 53'ü buldu. Bunun sonucunda da, 594 bin TL'den daha ucuz otomobillerin ÖTV oranı yüzde 80'lik dilimin altına indi ve araç fiyatlarında yüzde 20'e yakın indirim gerçekleşti.

Fakat, beklentiler doğrultusunda matrahlarda yüzde 100'lük bir artış yapılmış olsaydı, 850 bin TL'nin altında kalan tüm araçlar yüzde 80'lik vergi diliminin altına düşecekti.

Tablo böyleyken, ay başında 18.16 TL'ye kadar düşen euro kurunun, son günlerde 19.32 TL'ye çıkarak 1 ay içinde 1 TL'den fazla yükselmesi, sektörde yeni bir zammın habercisi olarak yorumlanmaya başladı.

Çünkü, Türkiye'de satılan tüm otomobillerin fiyatları önce euro kuru, sonrasında ise ÖTV ve KDV gibi vergilerin eklenmesi ile şekilleniyor.

Dolayısı ile, kur farkının gümrükten yeni gelecek araçların fiyatlarını artırması, araçların vergisiz fiyatlarını artıracağından, artan vergisiz fiyatların da ÖTV'si düşen otomobillerin vergi oranını yeniden yükselterek tüketiciye döviz kuru artışından daha yüksek bir zam şeklinde yansımasına yol açabilir.

İşte bu noktada, 24 Kasım tarihinde yapılan ÖTV güncellemesinin, birçok otomobil için güncelliğini yitirmesi ve özellikle vergi dilimi sınırında bulunan araçların ÖTV oranlarının yeniden yükselmesi söz konusu olacak.

Bu ihtimal dahilinde hangi otomobillerin bulunduğuna bakarak, yukarıda anlattıklarımızı örnekler üzerinden açıklamakta fayda var.

FİYATLAR KURUN ÜSTÜNDE ARTABİLİR

Örneğin, ÖTV güncellemesi ile yüzde 45'lik vergi dilimine düşen Hyundai i10'un 1.0 MPI Jump versiyonun güncel fiyatı 300 bin 566 TL seviyesinde.

Eğer bu otomobile son 1 ayda euroda gerçekleşen yüzde 6.4 oranında artış yansıtılırsa, aracın vergisiz fiyatı 175 bin 666 TL'den, 203 bin 115 TL'ye yükselerek, otomobili yüzde 50 ÖTV dilimine taşıyacak. Böylece otomobilin bayi satış fiyatı da 330 bin 829 TL'ye yükselecek.

Yani, aracın vergisiz fiyatına gelebilecek yüzde 6.4 oranındaki kur zammı, otomobilin satış fiyatına yüzde 10 şeklinde yansıyacak.

YÜKSEK ÖTV SINIRINDAKİ ARAÇLAR
MARKA MODEL VERSİYON ÖTV (%) FİYAT (TL)
Citroen C3 1.2 Feel Bold 70 542.250
1.2 Shine Business 70 558.260
Dacia Sandero Essential Tce CVT 60 458.000
Sandero Stepway Essential Eco-G 60 463.000
Duster Expression ECO-G 70 560.000
Jogger Essential Turbo 70 555.000
Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy Plus 50 379.900
1.3 M. Jet Easy Plus 70 544.500
1.3 M. Jet Urban 70 545.900
1.4 Fire Lounge 60 453.500
Egea Cross 1.4 Fire Street Plus 60 438.000
1.3 M. Jet Street 70 545.000
1.4 Fire Urban 60 446.400
1.0 Firefly Lounge 70 553.500
Egea Cross Wagon 1.0 Firefly Lounge 70 562.900
Egea Wagon 1.3 M. Jet Street 70 545.000
Egea Hatchback 1.3 M. Jet Urban 70 554.400
Panda 0.9 Cross Plus 4x4 70 551.600
Honda City Executive 70 563.500
Hyundai i10 1.0 MPI Jump 45 300.566
1.2 MPI Elite 50 355.328
i20 1.4 MPI Jump 50 370.354
1.4 MPI Elite 60 469.569
1.0 T-GDI Style 60 460.616
Bayon 1.4 MPI Style 60 466.903
Kia Picanto 1.0L Live 50 375.250
1.0L Cool 50 383.580
1.2L Feel 50 383.580
Rio 1.4L Prestige 70 559.220
Stonic 1.2L Cool 60 469.500
1.0L Cool 70 556.360
Opel Corsa 1.2 Edition 70 557.900
Peugeot 208 1.2 Active Prime 60 453.121
Renault Clio Joy 1.0 Sce 50 373.000
Joy 1.0 Tce X-Tronic 60 458.000
Icon 1.0 Tce X-Tronic 70 546.000
Taliant Joy 1.0 Sce 50 372.000
Joy 1.0 Turbo X-Tronic 60 466.000
Megane Joy Comfort 1.3 Tce 70 551.000
Skoda Fabia 1.0 TSI Elite 70 518.984
Toyota Yaris 1.0 Vision 60 459.750
Volkswagen Polo Impression 60 466.000
Life 70 544.300

Bir diğer örnek olarak da, Dacia Duster modeli verilebilir. Duster'ın Expression ECO-G versiyonu 560 bin TL'lik etiket fiyatı ile yüzde 70 ÖTV diliminin üst sınırında yer alıyor.

Bu otomobile eğer euro kurundaki yüzde 6.4 oranında artış yansırsa, aracın fiyatı yüzde 80'lik dilime çıkıyor ve 630 bin 889 TL'yi buluyor.

Bu da, Duster'a kurdaki artış oranında gelecek bir zammın, aracın fiyatını ÖTV dilimi geçişi ile birlikte yüzde 13 kadar artıracağı anlamına geliyor.

Bu noktada, hazırladığımız listede de görüleceği üzere, i10 gibi yerli ya da Duster gibi ithal modellerin birçoğunda aynı riskin bulunduğunu belirtmek gerek.

Dolayısı ile, döviz kurundaki artışın önümüzdeki dönemde araç fiyatlarını artırarak, otomobillerin ÖTV'sideki durumu 24 Kasım öncesine döndürme ihtimali bulunuyor.

Sonuç olarak, önümüzdeki dönemde kurdaki hareketliliğe bağlı olarak yeniden bir matrah güncellemesi ihtiyacı gündeme gelebilir.

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