ÖTV'si düşen otomobilde 'kur' riski

Otomobillere uygulanan ÖTV'de yapılan matrah güncellemesi, henüz üzerinden 1 hafta geçmeden zam tartışmaları yarattı.

Öyle ki, otomobillerin vergi dilimlerini belirleyen matrahlarda, yani vergisiz fiyat limitlerinde yapılan artış oranı sektör beklentilerini karşılayamamıştı.

Otomotiv sektörü, araç fiyatlarının gerçek anlamda düşürülmesi için matrahların en az yüzde 100 oranında artırılması gerektiği görüşünde birleşirken, yapılan artırım oranı ise en fazla yüzde 53'ü buldu. Bunun sonucunda da, 594 bin TL'den daha ucuz otomobillerin ÖTV oranı yüzde 80'lik dilimin altına indi ve araç fiyatlarında yüzde 20'e yakın indirim gerçekleşti.

Fakat, beklentiler doğrultusunda matrahlarda yüzde 100'lük bir artış yapılmış olsaydı, 850 bin TL'nin altında kalan tüm araçlar yüzde 80'lik vergi diliminin altına düşecekti.

Tablo böyleyken, ay başında 18.16 TL'ye kadar düşen euro kurunun, son günlerde 19.32 TL'ye çıkarak 1 ay içinde 1 TL'den fazla yükselmesi, sektörde yeni bir zammın habercisi olarak yorumlanmaya başladı.

Çünkü, Türkiye'de satılan tüm otomobillerin fiyatları önce euro kuru, sonrasında ise ÖTV ve KDV gibi vergilerin eklenmesi ile şekilleniyor.

Dolayısı ile, kur farkının gümrükten yeni gelecek araçların fiyatlarını artırması, araçların vergisiz fiyatlarını artıracağından, artan vergisiz fiyatların da ÖTV'si düşen otomobillerin vergi oranını yeniden yükselterek tüketiciye döviz kuru artışından daha yüksek bir zam şeklinde yansımasına yol açabilir.

İşte bu noktada, 24 Kasım tarihinde yapılan ÖTV güncellemesinin, birçok otomobil için güncelliğini yitirmesi ve özellikle vergi dilimi sınırında bulunan araçların ÖTV oranlarının yeniden yükselmesi söz konusu olacak.

Bu ihtimal dahilinde hangi otomobillerin bulunduğuna bakarak, yukarıda anlattıklarımızı örnekler üzerinden açıklamakta fayda var.

FİYATLAR KURUN ÜSTÜNDE ARTABİLİR

Örneğin, ÖTV güncellemesi ile yüzde 45'lik vergi dilimine düşen Hyundai i10'un 1.0 MPI Jump versiyonun güncel fiyatı 300 bin 566 TL seviyesinde.