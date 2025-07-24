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        Haberler Ekonomi Para Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV açıklaması - Para Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomobillerle ilgili ÖTV düzenlemesi hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bu adım, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 10:47 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:58
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        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidilmiştir.

        Bu adım, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır.

        Bu çerçevede;

        • Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir,

        • Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur,

        • Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır.

        Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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