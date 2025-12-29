SWM Eskişehir’de üretime başladı

Çinli otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren SWM Motors'un yerli üretim serüveni başladı.

ATMO Group tarafından yapılan açıklamada, kurulan ortak girişim grubu Urzat Otomotiv üzerinden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yürütülen test üretimlerinin ardından, Aralık ayı itibarıyla G01 Pro modelinin seri üretimine başlandığı kaydedildi.

Yerli üretim SWM G01 Pro'nun, 1 milyon 899 bin TL’den başlayan özel lansman fiyatıyla Ocak 2026 itibarıyla showroom’larda yerini alacağı öğrenildi.

ATMO Group’un, 2023 yılının aralık ayında SWM Motors ile Türkiye pazarına giriş yaptığını hatırlatan ATMO Group CEO'su Anton Chernov, iki yıl gibi kısa bir sürede üretim aşamasına gelmenin önemine dikkat çekti.

Chernov, "Türkiye pazarına girişimizin üzerinden henüz iki yıl geçmişken, bugün yerli üretim SWM G01 Pro modellerinin seri üretimden çıkarak bayilerde yerini alacak olması bizim için son derece anlamlı bir kilometre taşı. Urzema Holding ile alınan stratejik iş birliği kararı ve URZAT ortak girişim üretim şirketinin kurulmasının ardından, yatırım kararını takiben yaklaşık 1.5 yıl içinde seri üretime geçtik. ATMO olarak Türkiye pazarına planlı, istikrarlı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşıyor; üretimi bu yaklaşımın doğal bir parçası olarak konumlandırıyoruz" dedi.

SWM G01 Pro’nun Türkiye pazarı için özel olarak üretilmiş ve konumlandırılmış bir model olduğunu vurgulayan Anton Chernov, "SWM G01 Pro’yu, Türkiye’deki kullanıcıların ve bayi ağımızın gerçek beklentilerini dikkate alarak geliştirdik. Modelin donanım yapısından sürüş karakterine kadar pek çok noktada Türkiye pazarının ihtiyaçlarını ve kullanım alışkanlıklarını merkeze aldık. Yerli üretim G01 Pro, bu yaklaşımın somut bir sonucu olarak showroomlarda yerini alıyor" ifadelerini kullandı.

Yerli üretim SWM G01 Pro için Türkiye’de 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti sunulurken, model Ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki bayilerde satışa sunulacak.

SWM G01 Pro'da Changan tarafından geliştirilen 1.5 TGDI ‘Blue Core’ benzinli motor görev yapıyor. 178 HP güç ve 300 Nm tork sunan motor, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla kombine ediliyor.