Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okul bahçesinde silahla rehin aldı!

Kocaeli'nde olay, saat 10.00 sıralarında, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki İzmit Başöğretmen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

ŞÜPHELİ ŞANTAJ YAPTIĞI KIZIN OKULUNA GİTTİ

DHA'daki habere ve iddiaya göre; U.C.A. (18), takip ettiği ve şantaj yaptığı A.Y.'nin eğitim gördüğü liseye geldi. A.Y., durumu babası H.Y.'ye bildirdi.

BABA, TAKİP EDEN GENCİ REHİN ALDI

Bunun üzerine okula giden baba H.Y., lisenin bahçesinde tabancayla U.C.A.'yı rehin aldı. U.C.A. dizlerinin üzerine çöktü, ardından yüz üstü yere yattı.

GENCİN ÜZERİNDEN SİLAH ÇIKTI

İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen H.Y., gözaltına alındı.

Üzerinden tabanca çıkan U.C.A. da ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.