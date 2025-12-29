Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okul bahçesinde silahla rehin aldı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okul bahçesinde silahla rehin aldı!

        Kocaeli'nde, lise öğrencisi 17 yaşındaki A.Y.'nin babası H.Y., kızını takip edip, şantaj yapan 18 yaşındaki U.C.A.'yi, okul bahçesinde tabancayla rehin aldı. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen H.Y. ile üzerinden tabanca çıkan U.C.A., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:47 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:51
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kocaeli'nde olay, saat 10.00 sıralarında, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki İzmit Başöğretmen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

        ŞÜPHELİ ŞANTAJ YAPTIĞI KIZIN OKULUNA GİTTİ

        DHA'daki habere ve iddiaya göre; U.C.A. (18), takip ettiği ve şantaj yaptığı A.Y.'nin eğitim gördüğü liseye geldi. A.Y., durumu babası H.Y.'ye bildirdi.

        BABA, TAKİP EDEN GENCİ REHİN ALDI

        Bunun üzerine okula giden baba H.Y., lisenin bahçesinde tabancayla U.C.A.'yı rehin aldı. U.C.A. dizlerinin üzerine çöktü, ardından yüz üstü yere yattı.

        GENCİN ÜZERİNDEN SİLAH ÇIKTI

        İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen H.Y., gözaltına alındı.

        Üzerinden tabanca çıkan U.C.A. da ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
