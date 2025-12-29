Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
Fenerbahçe, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için eski oyuncusu Mert Günok'u gündemine aldı. İrfan Can Eğribayat'ın olası ayrılığına karşı deneyimli eldivenle temas kuruldu. Milli kaleci ise sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor.
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kaleci rotasyonu için önemli bir ismi gündemine aldı.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın gözden çıkardığı ve daha önce de formasını giyen milli kaleci Mert Günok ile yeniden yolları birleştirmeye hazırlanıyor.
Yönetim ve teknik heyetin, Polonya’dan iki resmi teklif alan İrfan Can Eğribayat’ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif planını netleştirdiği öğrenildi.
Bu doğrultuda Fenerbahçe, 36 yaşındaki tecrübeli eldiven Mert Günok’un durumunu yakından takip etmeye başladı.
Edinilen bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, Mert Günok’un temsilcisiyle temasa geçti.
İrfan Can Eğribayat’ın ayrılması halinde, kaledeki boşluğun tecrübesiyle Mert Günok tarafından doldurulması planlanıyor.
Öte yandan Mert Günok’un, Arabistan’dan gelecek cazip bir teklif dışında kariyerine Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da devam etmek istediği öğrenildi. Milli futbolcu, Fenerbahçe forması giymeye sıcak bakıyor.
Sarı-lacivertliler, gelişmeleri yakından izlerken, kaleci transferinde sürecin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.