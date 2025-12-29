Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru

        Fenerbahçe, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için eski oyuncusu Mert Günok'u gündemine aldı. İrfan Can Eğribayat'ın olası ayrılığına karşı deneyimli eldivenle temas kuruldu. Milli kaleci ise sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 10:41 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kaleci rotasyonu için önemli bir ismi gündemine aldı.

        2

        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın gözden çıkardığı ve daha önce de formasını giyen milli kaleci Mert Günok ile yeniden yolları birleştirmeye hazırlanıyor.

        3

        Yönetim ve teknik heyetin, Polonya’dan iki resmi teklif alan İrfan Can Eğribayat’ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif planını netleştirdiği öğrenildi.

        4

        Bu doğrultuda Fenerbahçe, 36 yaşındaki tecrübeli eldiven Mert Günok’un durumunu yakından takip etmeye başladı.

        5

        Edinilen bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, Mert Günok’un temsilcisiyle temasa geçti.

        6

        İrfan Can Eğribayat’ın ayrılması halinde, kaledeki boşluğun tecrübesiyle Mert Günok tarafından doldurulması planlanıyor.

        7

        Öte yandan Mert Günok’un, Arabistan’dan gelecek cazip bir teklif dışında kariyerine Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da devam etmek istediği öğrenildi. Milli futbolcu, Fenerbahçe forması giymeye sıcak bakıyor.

        8

        Sarı-lacivertliler, gelişmeleri yakından izlerken, kaleci transferinde sürecin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir