        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşe Tokyaz'ı öldürüp bavula koyan Cemil Koç hakim karşısında | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ayşe'yi öldürüp bavula koyan vahşetin sanığı hakim karşısında!

        İstanbul'da, eski polis memuru 38 yaşındaki Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması görülecek. Aralarında Cemil Koç'un da bulunduğu 9 tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 10:31 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:32
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        İstanbul Küçükçekmece'de, 11 Temmuz’da meydana gelen olayla ilgili açılan dava, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

        Hazırlanan iddianame Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

        İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

        İddianamede, sanık eski polis memuru Cemil Koç (38) hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        7 SANIK İÇİNDE 20 YIL HAPİS İSTENDİ

        Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

        Oğuz Kal’ın zanlı Cemil Koç’un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        HAKKINDA 1 ŞÜPHELİ ÖLÜM DE VAR

        Diğer yandan iddianamede, Cemil Koç’un polislik mesleğinden ihraç edildiği, Ayşe Tokyaz ile bir süredir ilişki yaşadığı ve hakkında daha önce 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama ve tehdit suçları da dahil olmak üzere toplam 8 ayrı adli kaydının bulunduğuna da yer verildi.

