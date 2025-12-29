İkinci el araçları 2026'da neler bekliyor?

Yılın özellikle son çeyreğinde otomobil markalarının kampanyalara ağırlık vermesi ile sıfır araç satışlarında bu yıl tarihi rekor bekleniyor.

Sektörde yapılan tahminler, 2026'da da kampanyaların yoğun bir şekilde devam edeceği yönünde.

Peki, otomotiv pazarında yakalanan bu yüksek tempo ikinci el araç satışlarına ve fiyatlarına nasıl yansıyor? Bu sorunun cevabını sektör temsilcilerine sorduk.

Habertürk'e konuşan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el araç pazarındaki güncel durumu değerlendirdi.

"FİYATLARDAKİ MAKAS AÇILDI"

2025’in ikinci yarısında sıfır km ve ikinci el piyasasının net biçimde ayrıştığını kaydeden Yalçın, "Sıfır km fiyatları yukarı yönlü trendini korurken, ikinci el piyasası yatay–dalgalı bir seyir izledi. Bu durum, fiyat makasının yeniden sıfır km lehine açıldığını gösteriyor" dedi.

İkinci el araç fiyatlarının Ekim’de zirve yaptıktan sonra yataya döndüğünü vurgulayan Yalçın, "Özellikle Kasım–Aralık döneminde, ikinci elde artış dururken sıfır km’de artış devam ediyor. Bunun temel nedeni, sıfır km kampanyaları, finansman erişiminin artması ve stok baskısının azalmasıdır. İkinci el piyasasında fiyatlar artık 'hızlı artan' değil, 'denge arayan' bir yapıda" ifadelerini kullandı.

"PAZARDA DAHA KUVVETLİ BİR DİNAMİZM YAŞANABİLİR" İkinci el araç pazarı için 2026 tahminlerini paylaşan RS Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CMO'su Dr. Naim Çetintürk, ekonomik göstergelerin satışları artırabileceğini belirtti. Çetintürk, "Enflasyondaki geri çekilme ve önümüzdeki süreçte muhtemelen krediye daha kolay erişim sağlanması hem sıfır hem de ikinci el pazarında otomobil piyasasını iyi bir noktaya taşıyacak" dedi. Yatırımcının araç almak yerine altında kalmayı tercih ettiğini de vurgulayan Çetintürk, "Altın fiyatlarının hızlı bir şekilde artması, yatırımcılara otomobil almak yerine parasını altında değerlendirme şeklinde bir seçenek sunuyor. Altın fiyatlarının bu şekilde yüksek seyretmeye devam etmesi otomobil piyasasına olumsuz etki edecek bir unsur olarak görünüyor. Ancak bunun dışındaki bütün parametreler Türkiye pazarı için hem sıfır hem de ikinci el pazarında 2026 yılında daha kuvvetli bir dinamizmin yaşanacağını bize hissettiriyor" tahminini paylaştı. "İSTİKRARLI BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ" VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli de, ikinci el otomobil fiyatlarının yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 18 artış gösterdiğine değindi.

Gözelekli, "Fiyat artışlarının enflasyonun gerisinde kalması, enflasyonla mücadele kapsamında olumlu bir gelişme. Fiyatlar dolarla neredeyse bire bir artış gösteriyor" dedi. Türkiye genelinde ikinci el otomotiv satışlarının 2025 yılını 7.4 milyon seviyesinde tamamlanacağı tahmininde bulunan Gözelekli, 2026 tahminlerini de paylaştı. Serdıl Gözelekli, "2026 yılında ikinci el araç pazarında ekonomik koşullara uyumlu, istikrarlı bir büyüme bekliyoruz. Enflasyon ve faizlerdeki kademeli iyileşmenin talebi desteklemesi; finansmana erişimdeki normalleşmenin ise pazarın canlanmasına katkı sağlaması bekleniyor" ifadelerini kullandı. "SATIŞLAR ARTIYOR, KÂRLILIK AZALIYOR" Sıfır araç kampanyalarının ikinci el pazarına etkilerini değerlendiren LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik de, geçtiğimiz ay bir önceki aya göre yaklaşık 20 bin kişinin ikinci el yerine sıfır araç almayı tercih ettiğini belirtti. Nazik, "Pazar aslında daralmadı, sadece yön değiştirdi. Online ilan sitelerinde fiyatlar düşüyor gibi görünse de noterdeki işlem sayısı 2024'e göre daha yüksek" dedi. Araç kiralama şirketlerinin ellerindeki araçları satmaya başladığını da kaydeden Nazik, filoların bu yıl araç çıkarma (de-fleet) rakamlarının yükseldiğini, bunun da ikinci ele hareket kattığını bildirdi.

LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, 2025 sonunda ikinci el otomobil satışlarının 7.5 milyon adet, ikinci el hafif ticari araç satışlarının da 1.8 milyon adedi bulabileceğini kaydederek, "Toplam net ikinci el araç pazarının 9.3 milyon adedi bulabileceğini düşünüyoruz" dedi. İkinci el araç satış adetlerinin yükselmesine rağmen sektördeki kârlılığın azaldığını da kaydeden Nazik, "Tüzel kişiler, kredilerini ödeyebilmek veya yüksek finansman riskinden kurtulmak için agresif fiyatlarla satış yaptılar. Bu da 2. el pazarındaki kârlılığı en dip seviyelere çekti. Reel anlamda fiyatların bir miktar geri geldiği, pazarlık gücünün alıcı lehine arttığı bir dönemden geçiyoruz. İkinci el araç fiyatları 2026'da sınırlı ama istikrarlı bir fiyat hareketini yaşayabilir" dedi. "ELEKTRİKLİ MODELLER ANLAM KAZANACAK" Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem de, sıfır pazarındaki agresif kampanyaların ikinci el fiyatlarını baskıladığını söyledi. Erdem, "Özellikle 0–3 yaş araçların fiyatlarında reel gerileme yaşanıyor. Popüler C SUV'lar hızlı dönerken, üst segment ve niş araçlarda satış süresi uzuyor. Şu an nakit alıcı için ikinci el tarafı pazarlık avantajı barındırıyor" görüşünü paylaştı.

2026 tahminlerini de paylaşan Erdem, "İkinci elde model bazlı ayrışma belirginleşecek, elektrikli araçların ikinci el piyasası ilk kez anlamlı hale gelecek. Popüler modeller, premium niş modeller değerini koruyacak. Bakımsız ve mekanik, kozmetik kusurlu araçlarda ise değer kaybı gözlemlenebilir" dedi. "FİYATLARDA REEL GEVŞEME BEKLİYORUZ" Otomerkezi.net CEO'su Ali Karakaş da, son aylarda araç havuzunun genişlediğini vurguladı. Karakaş, "Sıfır araç satışları artınca, ikinci elde takas araç havuzu genişliyor. Bu da fiyatları etiket olarak değil ama pazarlık payı olarak yumuşatıyor. İhtiyaç için araç alacaksanız bugün doğru dönem. Seçenek bol, satıcı daha esnek" dedi. 2026 tahminlerini de paylaşan Karakaş, "İkinci elde arz genişlemesi nedeniyle reel anlamda fiyatların yatay veya aşağı yönlü olması beklenebilir. Sıfırda makul artış, ikinci elde reel gevşeme dönemi bizi bekliyor" dedi. 6 AY-6 BİN KM KISITLAMASI UZATILDI İkinci el araç ticaretinde kısaca '6+6' olarak bilinen ve Ağustos 2022'den beri devrede olan 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı. Uzatılma kararı olmasaydı 1 Ocak 2026 tarihinde sona ermesi beklenen uygulama, piyasadaki düzenin sağlıklı işlemesi ve fırsatçılığın önüne geçme hedefi taşıyor.