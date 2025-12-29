Habertürk
Habertürk
        DONACAĞIZ! Meteoroloji'den yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında - Son Dakika 29 Aralık Hava Durumu

        Meteoroloji'den yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yoğun kar yağışlarının etkisi altında. Karadeniz, İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışları etkili olacak. Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli rüzgarlar kendisini hissettirecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 07:44 Güncelleme: 29.12.2025 - 07:44
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra zamanla güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

        Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, 29.12.2025 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi Haberi Görüntüle

        Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak olan kar yağışlarının, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette (5-15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

