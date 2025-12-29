Habertürk
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir - Otomobil Haberleri

        Otomotivde rekor serisi devam edebilir

        Tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan otomotiv pazarı, 2026'ya da güçlü beklentilerle giriyor. Sektör temsilcileri, mevcut satış ivmesinin korunabileceğini tahmininde bulunurken, elektrikli araçların ise yeni yılda pazarın yönünü belirleyeceğini vurguluyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 29.12.2025 - 07:11 Güncelleme: 29.12.2025 - 07:11
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomobil ve hafif ticari araç satışları tarihi bir rekoru geride bırakmak üzere. Markalar, kampanyalar, regülasyon değişiklikleri ve makroekonomik gelişmeler odağında geçen bir yılın ardından artık yeni yıl için kolları sıvamaya başladı.

        Sektör temsilcileri, 2026'da otomotiv pazarında 2025'e benzer rakamların görülebileceği tahminlerini paylaşırken, yeni yılda özellikle elektrikli araçların daha çok görünür olabileceği mesajını paylaşıyor.

        Öte yandan, bazı markalar ise 2026 ve sonraki 2 yıl boyunca otomotiv pazarında devam eden rekor serisinin sürebileceği öngörüsünde bulunuyor.

        "YENİ YILDA PAZAR 2025'E BENZER YAPIDA OLUR"

        2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2026 öngörülerini paylaşan Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Türkiye otomotiv pazarının 2025'te güçlü ve istikrarlı bir büyüme sergileyerek yılı yüksek bir performansla kapatmaya hazırlandığını söyledi.

        REKLAM

        Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'na konuşan Bilaloğlu, 2025'in makroekonomik belirsizliklere ve regülasyon etkilerine rağmen talebin canlı kaldığı, tüketici güveninin kademeli olarak toparlandığı, döviz kurundaki görece istikrarın fiyat baskılarını azalttığı, elektrikli ve hibrit araçların pazarda daha görünür hale geldiği bir yıl olduğunu belirtti.

        Bilaloğlu, "Skoda hariç olmak üzere 150 bin adedin üzerinde bir satışla yılı kapatmaya hazırlanıyoruz. Yılbaşında belirlediğimiz hedeflerin tamamına yakınında öngördüğümüz performansı yakaladığımızı, hatta ileri taşıdığımızı ifade edebilirim" dedi.

        Ali Bilaloğlu, 2026'da merkez bankalarının daha öngörülebilir bir politika çerçevesine yönelmesi ve kur tarafındaki istikrarın güçlenmesi halinde, tüketici güveninin korunacağını ve otomotiv talebinin daha sağlıklı bir zemine oturmasını beklediklerini de dile getirdi.

        Bilaloğlu, genel çerçevede 2026'da pazarın 2025'e benzer ancak daha çok elektrikli araçlar odaklı bir yapıda oluşmasını beklediklerini vurguladı.

        HER YIL YENİ BİR REKOR BEKLENTİSİ

        Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç da, Türkiye otomotiv pazarının 2025 yılında güçlü bir performans sergileyerek rekora doğru ilerlediğini kaydetti.

        REKLAM

        Yantaç, "2023 yılında, pazarın üst üste beş yıl rekor kıracağı yönünde bir öngörümüz olmuştu, 2025 yılı da bu öngörüyü destekleyen bir seyir izliyor. Yıl sonunda toplam pazarın 1 milyon 350 bin adet seviyesini aşmasını bekliyoruz. Bu rakam, 2024 yılında gerçekleşen 1 milyon 238 bin adetlik satışın da üzerine çıkılması anlamına geliyor" dedi.

        Önümüzdeki yıl dahil olmak üzere 2–3 yıl boyunca da Türkiye otomotiv pazarındaki büyüme eğiliminin devam edeceğini ve her yıl yeni rekorların kırılacağı tahmininde bulunan Yantaç, "Dolayısıyla 2026 yılı için de öngörümüz bu çerçevede pozitif ve 1.3 milyon ile 1.4 milyon arasında bir beklentimiz bulunuyor" diye konuştu.

        2026 yılında elektrifikasyon ve ürün çeşitlendirme stratejilerini bir adım daha ileriye taşıyacaklarını kaydeden Yantaç, "Bunun en somut örneklerinden biri, Mokka GSE’nin ve Grandland AWD'nin 2026 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak olmasıdır. Hafif ticari araç segmentinde Zafira ve Vivaro gibi modellerin Türkiye’de yerli üretimle satışa sunulmaya başlaması, hem üretim maliyetleri hem de pazara hızlı erişim açısından avantaj sağlıyor. Bu gibi yerel üretim girişimleri, Türkiye’deki pazar konumumuzu güçlendirmeye yardımcı olurken, aynı zamanda ülke ekonomisine ve istihdama doğrudan katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Yantaç, yıl sonunda hedeflerini aşarak 76 bin adetlik toplam satışa ulaşacaklarını da söyledi.

        "YENİ YILDA SADECE ELEKTRİKLİ VE HİBRİT İLE DEVAM EDECEĞİZ"

        Citroën Türkiye Marka Direktörü Bora Duran ise, 2026 beklentisi ile ilgili olarak, yeni yılda 1.3 milyon adetlik bir pazar öngördüklerini paylaştı.

        Duran, "Bu çerçevede özellikle hafif ticari tarafta ürün yenilenmeleri ve rekabet dinamikleriyle desteklenen canlı bir talep yapısı öngörüyoruz" dedi.

        Citroën'in 2026'da tamamen yenilenmiş bir ürün gamıyla sahneye çıkacağını kaydeden Duran, "C3, C3 Aircross, C4–C4 X, Ami ve hafif ticari modellerimiz dahil tüm ürünlerimiz güncellendi. 2026 itibarıyla binek tarafta yalnızca elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle devam edeceğiz. Satılan her 10 binek aracın 4’ünün elektrikli olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

        Duran verdiği bilgiye göre, Citroen'in 2026 satış hedefi 69 bin adet. Fransız marka hafif ticari araçta ise lokal üretimin etkisiyle yüzde 9,5 pazar payı hedefliyor.

