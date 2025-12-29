Otomotivde rekor serisi devam edebilir

Otomobil ve hafif ticari araç satışları tarihi bir rekoru geride bırakmak üzere. Markalar, kampanyalar, regülasyon değişiklikleri ve makroekonomik gelişmeler odağında geçen bir yılın ardından artık yeni yıl için kolları sıvamaya başladı.

Sektör temsilcileri, 2026'da otomotiv pazarında 2025'e benzer rakamların görülebileceği tahminlerini paylaşırken, yeni yılda özellikle elektrikli araçların daha çok görünür olabileceği mesajını paylaşıyor.

Öte yandan, bazı markalar ise 2026 ve sonraki 2 yıl boyunca otomotiv pazarında devam eden rekor serisinin sürebileceği öngörüsünde bulunuyor.

"YENİ YILDA PAZAR 2025'E BENZER YAPIDA OLUR"

2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2026 öngörülerini paylaşan Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Türkiye otomotiv pazarının 2025'te güçlü ve istikrarlı bir büyüme sergileyerek yılı yüksek bir performansla kapatmaya hazırlandığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'na konuşan Bilaloğlu, 2025'in makroekonomik belirsizliklere ve regülasyon etkilerine rağmen talebin canlı kaldığı, tüketici güveninin kademeli olarak toparlandığı, döviz kurundaki görece istikrarın fiyat baskılarını azalttığı, elektrikli ve hibrit araçların pazarda daha görünür hale geldiği bir yıl olduğunu belirtti.

Önümüzdeki yıl dahil olmak üzere 2–3 yıl boyunca da Türkiye otomotiv pazarındaki büyüme eğiliminin devam edeceğini ve her yıl yeni rekorların kırılacağı tahmininde bulunan Yantaç, "Dolayısıyla 2026 yılı için de öngörümüz bu çerçevede pozitif ve 1.3 milyon ile 1.4 milyon arasında bir beklentimiz bulunuyor" diye konuştu. 2026 yılında elektrifikasyon ve ürün çeşitlendirme stratejilerini bir adım daha ileriye taşıyacaklarını kaydeden Yantaç, "Bunun en somut örneklerinden biri, Mokka GSE'nin ve Grandland AWD'nin 2026 itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak olmasıdır. Hafif ticari araç segmentinde Zafira ve Vivaro gibi modellerin Türkiye'de yerli üretimle satışa sunulmaya başlaması, hem üretim maliyetleri hem de pazara hızlı erişim açısından avantaj sağlıyor. Bu gibi yerel üretim girişimleri, Türkiye'deki pazar konumumuzu güçlendirmeye yardımcı olurken, aynı zamanda ülke ekonomisine ve istihdama doğrudan katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Yantaç, yıl sonunda hedeflerini aşarak 76 bin adetlik toplam satışa ulaşacaklarını da söyledi. "YENİ YILDA SADECE ELEKTRİKLİ VE HİBRİT İLE DEVAM EDECEĞİZ" Citroën Türkiye Marka Direktörü Bora Duran ise, 2026 beklentisi ile ilgili olarak, yeni yılda 1.3 milyon adetlik bir pazar öngördüklerini paylaştı.