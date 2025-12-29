Antalya'da olay, 27 Kasım 2024'te Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde, 9 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.

KISKANÇLIK TARTIŞMASI YAŞANDI

İlk evliliğinden 3 çocuğu bulunan Hale Akbaş Poyraz (39) ile 3 çocuğunun babası eşi Abdullah Poyraz (56) arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

DHA'daki habere göre Poyraz, yanındaki tabancayla Hale Akbaş Poyraz'a ateş etti. Hale Akbaş Poyraz yere yığıldı, Abdullah Poyraz ise tabancayı bırakıp, evden ayrıldı. Abdullah Poyraz, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine gidip, 'Eşimi vurdum' diyerek, teslim oldu. Poyraz'ın itirafı üzerine adrese giden polis ekipleri, Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

HALE'Yİ ENSESİNDEN VURUP ÖLDÜRDÜ

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sırasında eve gelen kızı Rojbin A., "Annemi göreyim lütfen, anneme ne oldu, o şerefsiz annemi öldürdü" diyerek gözyaşı döktü. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ensesinden vurulduğu belirlenen Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

EŞİNİN CEBİNE DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRMİŞ

Hale Akbaş Poyraz'ın 15'inci yaş gününe giren ilk eşinden olan kızının doğum günü kutlamaları için hazırlık yaptığı öğrenildi. Poyraz'ın 4 küçük çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı. Adliyeye sevk edilen Abdullah Poyraz ise tutuklandı.