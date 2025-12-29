Habertürk
Habertürk
        Antalya haberleri: Annesi katledilen çocuk vasi oldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!

        Antalya'da, 6 çocuk annesi eşi 39 yaşındaki Hale Akbaş Poyraz'ı tabancayla vurup öldüren 56 yaşındaki Abdullah Poyraz'ın yargılandığı davanın duruşmasında, üvey babasından şikayetçi olan Rojbin A., devlet korumasındaki 2 kardeşine vasi olarak atandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:20 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:27
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Antalya'da olay, 27 Kasım 2024'te Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde, 9 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.

        KISKANÇLIK TARTIŞMASI YAŞANDI

        İlk evliliğinden 3 çocuğu bulunan Hale Akbaş Poyraz (39) ile 3 çocuğunun babası eşi Abdullah Poyraz (56) arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

        EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

        DHA'daki habere göre Poyraz, yanındaki tabancayla Hale Akbaş Poyraz'a ateş etti. Hale Akbaş Poyraz yere yığıldı, Abdullah Poyraz ise tabancayı bırakıp, evden ayrıldı. Abdullah Poyraz, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine gidip, 'Eşimi vurdum' diyerek, teslim oldu. Poyraz'ın itirafı üzerine adrese giden polis ekipleri, Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

        HALE'Yİ ENSESİNDEN VURUP ÖLDÜRDÜ

        Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sırasında eve gelen kızı Rojbin A., "Annemi göreyim lütfen, anneme ne oldu, o şerefsiz annemi öldürdü" diyerek gözyaşı döktü. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ensesinden vurulduğu belirlenen Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        EŞİNİN CEBİNE DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRMİŞ

        Hale Akbaş Poyraz'ın 15'inci yaş gününe giren ilk eşinden olan kızının doğum günü kutlamaları için hazırlık yaptığı öğrenildi. Poyraz'ın 4 küçük çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı. Adliyeye sevk edilen Abdullah Poyraz ise tutuklandı.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Abdullah Poyraz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cinayetin nasıl işlendiğine dair detaylar, iddianamede yer aldı. Abdullah Poyraz, eşinin çantasına dinleme cihazı yerleştirdiğini itiraf etti.

        KIZI ŞİKAYETÇİ OLDU

        Tutuklu sanık Abdullah Poyraz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Üvey babasından şikayetçi olan Rojbin A., devlet koruması altına alınan 2 kardeşinin vasisi olarak atandı. Rojbin A., "Kardeşlerime vasi oldum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Olayı adalete bırakıyorum. Şikayetim devam ediyor" ifadelerini kullandı.

        KATİL KOCA TAHLİYE İSTEDİ

        Sanık Poyraz, "Kendime avukat tutacağım, bu nedenle bana süre verilmesini istiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

