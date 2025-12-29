Habertürk
        Brigitte Bardot: Tutku sona erince bavulumu topladım

        Brigitte Bardot: Tutku sona erince bavulumu topladım

        91 yaşında hayatını kaybeden Fransızların ikonik sinema oyuncusu Brigitte Bardot, geride 65 milyon dolar ve sansasyonel aşklar bıraktı. Bordot, bir röportajında neden sadakatsiz olduğunu şöyle açıklamıştı; "Her zaman tutkunun peşinde koştum. Bu yüzden sık sık sadakatsiz oldum. Ve tutku sona erdiğinde, bavullarımı toplardım"

        Giriş: 29.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:47
        "Hep başka aşklar aradım"
        Fransız sinemasının ikonik isimlerinden Brigitte Bardot, 91 yaşında hayata veda etti.

        Bir döneme damga vuran, kariyeri boyunca 50'den fazla filmde rol aldıktan sonra hayvan hakları aktivisti olan ünlü yıldızın ölüm haberini, kendi adını taşıyan vakıf duyurdu.

        Brigitte Bardot, şüphesiz Marilyn Monroe ile birlikte bir dönemin en çok arzu edilen kadınıydı. Okyanusun bir ucunda Monroe, diğer ucunda ise Bardot; erkeklerin en çok aşk yaşamak ve evlenmek istediği iki ikondu. Her ikisinin de en büyük ortak paydası, fırtınalı özel hayatlarının ve ikili ilişkilerinin, profesyonel kariyerlerinin önüne geçmesi oldu.

        Brigitte Bardot'un 47, Marilyn Monroe'nun ise 32 filmi bulunuyordu.

        Marilyn Monroe (1926 - 1962)
        Marilyn Monroe (1926 - 1962)

        Brigitte Bordot, neden çok sayıda evlendiği, ilişki yaşadığı ve sadakatsizliği konusunda şöyle bir açıklamada bulunmuştu; "Her ilişkide, mevcut aşk ılımlı hale geldiğinde sürekli olarak başka aşklar arayışına girerdim. Arada kalan, daha az iyi olan şeyleri sevmiyorum. Her zaman tutkunun peşinde koştum. Bu yüzden sık sık sadakatsiz oldum. Ve tutku sona erdiğinde, bavullarımı toplardım.

        ROGER VADIM

        1952'de, 18 yaşındayken kendisinden 6 yaş büyük olan yönetmen Roger Vadim ile evlendi.

        1956'da ayrılıp 1957'de boşandılar.

        Boşansalar da hep iyi arkadaş kaldılar ve sonraki yıllarda da birlikte çalıştılar.

        JEAN - LOUIS TRINTIGNANT

        Roger Vadim ile ayrıldıktan sonra 1956'da 'Ve Tanrı Kadını Yarattı' filmindeki rol arkadaşı Jean-Louis Trintignant ile bir ilişkiye başladı. Bu ilişki, Vadim ile evliliğinin sona ermesinde önemli pay sahibi oldu. Trintignant, Brigette Bordat ile ilişki yaşarken oyuncu Stéphane Audran ile evliydi. Audran, ilişkiyi öğrendikten hemen sonra eşinden boşandı.

        İki yıllık ilişki Brigitte Bardot'un müzisyen Gilbert Bécaud ile yeni bir ilişkiye başlaması nedeniyle 1958'de sona erdi.

        JACGUES CHARRIER

        'Babette Goes to War' filmindeki rol arkadaşı Jacques Charrier ile aşk yaşamaya başladıktan sonra 1959'da evlendiler. 7 ay sonra da oğulları Nicolas-Jacques Charrier dünyaya geldi.

        GLENN FORD

        1962'de Hollywood yıldızı Glenn Ford ile olan ilişkisi yaşamaya başlamasıyla Jacques Charrier ile olan evliliği sona erdi. Oğulları Nicolas-Jacques Charrier, yetişkin olana kadar annesiyle çok az iletişim kurarak çoğunlukla babası tarafından büyütüldü.

        BOB ZAGURY

        1963 ila 1965 arasında müzisyen Bob Zagury ile kısa bir süre birlikte yaşadı.

        GUNTER SACHS

        Üçüncü evliliğini 1966'da Alman milyoner Gunter Sachs ile yaptı. Sachs, Fransız Rivierası'ndaki villasının üzerinden helikopterle uçarak ve evine gül atarak kendisini bir hayli etkilemişti. Evlilikleri de uzun sürmedi; 1968'de ayrılıp 1969'da boşandılar. Ayrıldıktan sonra 'Ayı ve Bebek' filmindeki rol arkadaşı Patrick Gilles ile bir ilişkiye başladı. Bu ilişki 1971'de sona erdi.

        SERGE GAINSBOURG - CHRISTIAN KALT - JOHN GILMORE - WARREN BEATTY

        Sonraki yıllarda şarkıcı Serge Gainsbourg, kayak eğitmeni Christian Kalt, yazar John Gilmore ve oyuncu Warren Beatty ile kısa süreli ilişkiler yaşadı.

        Warren Beatty
        Warren Beatty
        MIROSLAV BROZEK

        En uzun ikinci ilişkisini, 1975 ila 1979 arasında heykeltıraş ve oyuncu Miroslav Brozek ile yaşadı. Brozek'in bir çok heykeline ilham kaynağı oldu.

        ALAIN BOUGRAIN-DUBOURG

        En uzun ilişkisini, 1980 ila 1985 arasında Fransız televizyon yapımcısı Allain Bougrain-Dubourg ile yaşadı.

        BERNARD D'ORMALE

        1992'de aşırı sağcı Fransız siyasi partisi Ulusal Cephe'nin eski lideri Jean-Marie Le Pen'in danışmanı ve iş adamı Bernard d'Ormale ile tanıştıktan bir ay sonra evlendiler. Evlilikleri, önceki üç evliliğinin toplamından daha uzun sürdü.

