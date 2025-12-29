Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre Halil Gündüz yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Otomobilde bulunduğu değerlendirilen 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Harran Belediye Mahmut Özyavuz da çalışmaları olay yerinden takip ediyor.

YÜREKLERİ YAKAN DETAY

İHA'da yer alan habere göre de Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 4 kişi ise aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, okulların tatil olduğundan habersiz baba Halil G., çocuklarını ve yeğenlerini okula götürdüğü sırada kaza yaptı. Plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tahliye kanalına devrildi. Kazada, 2 kişi aracın camını kırarak kedi imkanları ile kurtulurken, 4 kişi ise kayboldu. Bölgeye dalgıç polis, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tahliye kanalında aracın yerini tespit ederek kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.