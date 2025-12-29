Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor! | Son dakika haberleri

        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!

        Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düştü. Feci olayda baba ve 3 çocuğu aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:36 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre Halil Gündüz yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

        REKLAM

        Otomobilde bulunduğu değerlendirilen 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Harran Belediye Mahmut Özyavuz da çalışmaları olay yerinden takip ediyor.

        YÜREKLERİ YAKAN DETAY

        İHA'da yer alan habere göre de Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 4 kişi ise aranıyor.

        Edinilen bilgiye göre, kaza, Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, okulların tatil olduğundan habersiz baba Halil G., çocuklarını ve yeğenlerini okula götürdüğü sırada kaza yaptı. Plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tahliye kanalına devrildi. Kazada, 2 kişi aracın camını kırarak kedi imkanları ile kurtulurken, 4 kişi ise kayboldu. Bölgeye dalgıç polis, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tahliye kanalında aracın yerini tespit ederek kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Yaşanan kazayla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 08.00 sularında Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde yolda seyir halindeki bir aracın Harran sulama tahliye kanalına düşmesi sonucunda araçta bulunan iki vatandaşımız kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmış olup sağlık durumları iyidir. Ancak, araç içerisinde bulunan H.G. (42) isimli vatandaşımız ve üç çocuğu maalesef kanal içinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde başlanmıştır. Dalgıç ekipler marifetiyle kanalda arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. AFAD, Emniyet, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık birimlerimizin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için büyük bir gayret gösterilmektedir" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ölü bulunan kadının kızı ve sevgilisi tutuklandı

        Antalya'da evinde cesedi bulunan Fatmana Karamık'ın (70) kızı M.K. ve onun erkek arkadaşı İ.K. gözaltına alındı. Başında kırık tespit edilen annesi Karamık ile hastaneye gitmek için sözleştiğini eve geldiğinde ise kanlar için

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları