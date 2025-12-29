'Özel biri' değil, skandal biri: Jose Mourinho gündem olmaya devam ediyor!

Portekiz ekibin başına çıktığı ikinci lig maçında konuk ettiği Rio Ave ile 1-1 berabere kalan Mourinho, maçın ardından şu açıklamaları yaptı:

"SONUÇ SON DERECE ADALETSİZ"

İlk olarak, bence sonuç son derece adaletsiz. Bir takım kazanmak istedi, bir takım berabere kalmak istedi. Sonuç bence adaletsiz, özellikle ikinci yarıda yaptıklarımızdan dolayı. Ama, teknik açıdan harika bir gol atan rakibin kalemize yaptığı tek şutta cezalandırıldık ve bu elbette çok kötü bir sonuç. Bu yüzden canımız yanıyor. Sonuç acıtıyor, adaletsizlik acıtıyor ve yediğimiz golün şekli de acıtıyor.

"BEN BU FUTBOLU SEVMİYORUM"

Ama röportajda da söyledim, eğer bugün futbol buysa birinin parmağı basıldığı ya da küçük bir forma çekmesi yüzünden gol iptal ediliyorsa ben bu bugünün futbolunu sevmiyorum. Eğer futbol bu hale geldiyse, ben bu futbolu sevmiyorum.

"HAKEM KİŞİLİĞİNİ GÖSTEREMEDİ"

Sonunda maçın asıl kahramanı, hakemi çağıran kişi oldu; hepimizin gördüğü şeyi görmesi için çağrıldı ve sonra hakem ki genelde öyle olur kişiliğini gösteremedi ve VAR’ın dediğine uydu. Hakemin VAR’a çağrıldığını gördüğüm anda golün iptal edileceğini zaten biliyordum.