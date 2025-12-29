'Özel biri' değil, skandal biri: Jose Mourinho gündem olmaya devam ediyor!
Fenerbahçe'nin ardından Benfica'nın yolunu tutan ve kendi seviyesine döndüğünü söyleyen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, puan kaybı yaşadığı maçların ardından yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Portekiz ekibinin başına geçtiğinde ligde lider Porto'nun 4 puan gerisinde olan Mourinho'lu Benfica, bugün maç fazlasıyla 7 puan geriye düştü. Mourinho'nun ise son maçının ardından yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
Fenerbahçe'de görevine son verilen Jose Mourinho, ülkesine dönerek Benfica ile sözleşme imzaladı. Kendi seviyesine döndüğünü iddia eden Portekizli teknik adamın ise kabusu sona ermedi. Göreve geldiğinden bu yana zor günler geçiren Mourinho başarılarıyla değil, puan kaybı yaşadığı maçların ardından yaptığı açıklamalarla gündem oluyor.
Portekiz ekibin başına çıktığı ikinci lig maçında konuk ettiği Rio Ave ile 1-1 berabere kalan Mourinho, maçın ardından şu açıklamaları yaptı:
"SONUÇ SON DERECE ADALETSİZ"
İlk olarak, bence sonuç son derece adaletsiz. Bir takım kazanmak istedi, bir takım berabere kalmak istedi. Sonuç bence adaletsiz, özellikle ikinci yarıda yaptıklarımızdan dolayı. Ama, teknik açıdan harika bir gol atan rakibin kalemize yaptığı tek şutta cezalandırıldık ve bu elbette çok kötü bir sonuç. Bu yüzden canımız yanıyor. Sonuç acıtıyor, adaletsizlik acıtıyor ve yediğimiz golün şekli de acıtıyor.
"BEN BU FUTBOLU SEVMİYORUM"
Ama röportajda da söyledim, eğer bugün futbol buysa birinin parmağı basıldığı ya da küçük bir forma çekmesi yüzünden gol iptal ediliyorsa ben bu bugünün futbolunu sevmiyorum. Eğer futbol bu hale geldiyse, ben bu futbolu sevmiyorum.
"HAKEM KİŞİLİĞİNİ GÖSTEREMEDİ"
Sonunda maçın asıl kahramanı, hakemi çağıran kişi oldu; hepimizin gördüğü şeyi görmesi için çağrıldı ve sonra hakem ki genelde öyle olur kişiliğini gösteremedi ve VAR’ın dediğine uydu. Hakemin VAR’a çağrıldığını gördüğüm anda golün iptal edileceğini zaten biliyordum.
Benfica'nın başında yer alan Mourinho Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında ise eski ekibi Chelsea'ye 1-0 mağlup oldu.
"PEREZ, 'SENİN SEVİYENDEKİ KULÜBE DÖNDÜN' DEDİ"
Maçın ardından Benfica'ya geliş sürecinden bahseden Portekizli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'den sonra evde sakin bir hayatım vardı, Portekiz ve Benfica'yı beklemiyordum. Bu teklifi kabul etmem ailemin yanına geri dönmekle ilgili değildi, çünkü ailem Londra'da. Benfica'ya gitmeyi kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı. Florentino Perez bana bir mesaj göndererek, 'Senin seviyendeki bir kulübe döndüğün için çok mutluyum' dedi." açıklamasını yaptı." ifadelerini kullandı.
"Kerem Aktürkoğlu'nun eksikliği hissediliyor mu?" şeklindeki soruya ise deneyimli teknik adam, "Kerem burada değil. Benfica, Lukebakio'yu kadroya katarak iyi bir iş çıkardı, sezon öncesi hazırlıklarında yoktu, sakatlıkları vardı... Cucurella gibi güçlü bir rakiple karşılaştılar, o iyi bir oyuncu, Aktürkoğlu'nu unutun." dedi.
Ligin 8. haftasında aradaki 4 puanlık farkı kapatmak için lider Porto'ya konuk olan Benfica, fırsatı tepti ve maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı.
"HALA HAYATTAYIZ"
Mourinho ise maçın ardından "Durumumuz zordu. 7 puan farkla çıkamazdık, 1 puanla çıkmak istiyorduk. Ben bile yedek kulübesinde kazanmak için risk almaya hazır değildim ve sahadaki oyuncular da maçı kontrol altında tuttuklarını düşünüyorlardı çünkü kaybetmemeleri gerekiyordu. Onlar kaybedebilirdi, ama bizim için zorlu bir seride kaybetmemek çok önemliydi. Diğer rakip Sporting berabere kaldı. Bu hafta sonu daha zor durumda olan bizdik ve sonunda puan kaybetmeden çıktık. Hala buradayız. Hayattayız." dedi.
Devler Ligi'nin 3. haftasında ise Newcastle United'a karşı 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Mourinho şu ifadeleri kullandı:
"Elemeleri geçmek için 15 puana ihtiyacımız yok. Bence 9 ila 11 puan arası yeterli olacaktır. Zorlu maçlar oynamamıza rağmen elemeleri geçebileceğimizi söylemek... Benim için en zoru buydu. Evimizde oynayacağımız iki maç var ve toparlanmamız gerekiyor. İlk yarıyı iyi oynamış olmamızın bir önemi yok, bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan 3-0 kaybetmemiz. Toparlanmamız gerekiyor."
KEREM AKTÜRKOĞLU
"Çok sevdiğim bir oyuncu vardı ama şu anda burada değil. Her şey önceki kulübümün Kerem konusunda izlediği yol nedeniyle böyle gelişmek zorundaydı. Benfica’nın maaşının beş katını kazanma imkanı olan bir oyuncuyu durdurma şansı yoktu. Benfica’nın kontrol edebileceği bir durum değildi."
Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Bayer Leverkusen'e tek golle yenilen Benfica, o maça kadar Devler Ligi'nde galibiyet veya beraberlik yüzü görmedi.
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Jose Mourinho ise mücadelenin hakemini suçladı.
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"
"Kalbim acıyor, çünkü harika bir maç çıkaran bir çocuk (Dahl), golde bir hata yaptı ve o andan itibaren, onu motive etmeye ve sakinleştirmeye çalışsak da takım sonuna kadar mücadele etti bazı zorluklar yaşadık ve rakipler daha geriye çekildiler, orta alanı dört beş dev oyuncuyla kapattılar. Hava toplarında çok güçlü bir takım değiliz, bu yüzden o kadar fazla alan bulamadık. Sonuçtan son derece hayal kırıklığına uğradım ama takımın gelişiminden ve oynadığımız oyunun kalitesinden son derece memnunum."
"HAKEM YÜZÜNDEN KAYBETTİK"
"Sırf itiraz etmek için itiraz etmeyi sevmem ama onların yaptığı bütün oyunu soğutma hareketleri… Bir takım çok fazla oyunu yavaşlatıyorsa bunun tek bir sorumlusu vardır. Ne rakip takımın teknik direktörü ne de oyuncuları suç hakemdedir. İlk yarıda kaleciye sarı kart gösteren bir hakem görmek zordur, genelde 89. dakikada gösterirler. Sonra faul olur, kendilerini yere atarlar, oyunu durdururlar, oyunun sürekli kesilmesine neden olurlar. Benim hayal kırıklığım bu. Pozisyonlara gelirsek, o kısma girmeyeceğim; belki de özel bir şey yoktu, bariz bir hata dışında. Ancak hepimizin oyundan, oyunun kalitesinden bir sorumluluğu var ve bugün oyunun çirkin tarafının suçu ne Hjulmand’da ne oyuncularda — izin verenlerde. Maalesef iyi tanıdığım bir hakemdi; benimle pek arası olmadığını biliyorum, benim de onunla pek yok. Ama maçı hakem yüzünden kaybettiğimizi düşünmüyorum. Kaybettik çünkü gol atamadık."
Bu maçın ardından lige dönen Benfica, Casa Pia'ya karşı son dakika golüyle yıkıldı ve evinden 1 puanla ayrıldı. Ligde lider Porto ile puan farkı bu maçın ardından 6'ya yükseldi.
"CEZA ALMAK İSTEMİYORUM"
Mücadele sonrası konuşan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho şunları söyledi: Hakemin verdiği penaltıyı anlamak çok zor ama VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamak daha da zor. VAR ne işe yarıyor? Dünkü maçta yaşananlar. 1 hafta önce yine başka bir maçta yaşananlar. Bu konulara girmek istemiyorum. Ceza almadan konuşmaya çalışıyorum.
Ligdeki dev rakibi Sporting ile kader sınavına çıkan Mourinho, bu maçta da 1-1 berabere kaldı.
"BİZ KAZANMALIYDIK"
"Kötü başladık, beni kızdıran bir şekilde başlamadı demeyeceğim, bu çok sert olur, ama beni son derece rahatsız etti. Daha sonra ise gerçekten iyi oynadık ve ikinci yarıda rakibe üstünlük sağladık. Oyuna hakim olduk ve eğer birileri kazanacaksa, o biz olmalıydık. Sonra, tam da üstün olduğumuz anda, Prestianni kırmızı kart gördü"
Mourinho'nun ülkesine döndüğünden bu yana ise en çarpıcı açıklaması ligde Braga ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptı. Benfica'nın son dakikada attığı gol hakem tarafından iptal edildi, tecrübeli teknik adam maçın ardından maçı kazandıklarını söyledi.
"3-2 YENMEK HARİKA BİR SONUÇ"
Maç sonucu 2-2 olmasına rağmen kazandıklarını iddia eden Portekizli teknik direktör "Braga'yı burada 3-2 yenmek harika bir sonuç. Golümüz temizdi, harika bir zaferdi!" ifadelerini kullandı.
Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı ancak VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol kesinlikle geçerli. Bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık!
Bazı kulüpler hakem hatalarıyla maç kazanıyor. Bazı kulüpler hakem hatalarıyla kaybediyor. Garip şeyler oluyor.
Bana deli diyecekler, olsun. Oyunu tersine çevirdiğimize ve kazandığımıza dair inanç ve sevinçle buradan ayrılıyorum."