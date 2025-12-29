Gayrimenkulde rekor yılı

Türkiye genelinde gayrimenkul satışları 2025 yılında tarihi zirvesine ulaştı. 26 Aralık itibarıyla yıllık satış adedi 3 milyon 241 bin 868 olarak gerçekleşirken, bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Geçmiş yıllara bakıldığında gayrimenkul satışlarının uzun vadeli artış eğilimini koruduğu görülüyor. 2013 yılında 2 milyon 343 bin 946 olan satış sayısı, 2017’de 2 milyon 653 bin 817 seviyesine yükseldi. 2018 ve 2019 yıllarında sınırlı gerileme yaşansa da, 2020 ile birlikte yeniden güçlü bir artış sürecine girildi.

Pandemi döneminin ardından satışlar hızlanırken, 2021’de 3 milyon 20 bin 225, 2022’de ise 3 milyon 234 bin 200 adetlik satış gerçekleştirildi. 2023 yılında satışlar 2 milyon 949 bin 437 ile gerilerken, 2024’te yeniden yükselişe geçilerek 3 milyon 65 bin 872 seviyesine ulaşıldı.

2025 yılı itibarıyla kaydedilen 3 milyon 241 bin 868 adetlik satış, bugüne kadar ulaşılan en yüksek yıllık gayrimenkul satışı olarak öne çıktı. Bu tablo, konut ve arsa başta olmak üzere gayrimenkule olan talebin yüksek seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Gayrimenkul satışı verisi, konut ve konut dışı satışlardan oluşuyor. Konutta da yıllık en yüksek satış rakamına ulaşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.