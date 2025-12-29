Habertürk
        Haberler Ekonomi Emlak Gayrimenkulde rekor yılı - Emlak Haberleri

        Gayrimenkulde rekor yılı

        Türkiye genelinde gayrimenkul satışları 2025 yılında rekor kırdı. 26 Aralık itibarıyla yıllık satış adedi 3 milyon 241 bin 868'e ulaşarak bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü

        Giriş: 29.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:03
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Türkiye genelinde gayrimenkul satışları 2025 yılında tarihi zirvesine ulaştı. 26 Aralık itibarıyla yıllık satış adedi 3 milyon 241 bin 868 olarak gerçekleşirken, bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

        Geçmiş yıllara bakıldığında gayrimenkul satışlarının uzun vadeli artış eğilimini koruduğu görülüyor. 2013 yılında 2 milyon 343 bin 946 olan satış sayısı, 2017’de 2 milyon 653 bin 817 seviyesine yükseldi. 2018 ve 2019 yıllarında sınırlı gerileme yaşansa da, 2020 ile birlikte yeniden güçlü bir artış sürecine girildi.

        Pandemi döneminin ardından satışlar hızlanırken, 2021’de 3 milyon 20 bin 225, 2022’de ise 3 milyon 234 bin 200 adetlik satış gerçekleştirildi. 2023 yılında satışlar 2 milyon 949 bin 437 ile gerilerken, 2024’te yeniden yükselişe geçilerek 3 milyon 65 bin 872 seviyesine ulaşıldı.

        2025 yılı itibarıyla kaydedilen 3 milyon 241 bin 868 adetlik satış, bugüne kadar ulaşılan en yüksek yıllık gayrimenkul satışı olarak öne çıktı. Bu tablo, konut ve arsa başta olmak üzere gayrimenkule olan talebin yüksek seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.

        Gayrimenkul satışı verisi, konut ve konut dışı satışlardan oluşuyor. Konutta da yıllık en yüksek satış rakamına ulaşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        YIL SATIŞ
        2013 2343946
        2014 2354554
        2015 2448211
        2016 2528391
        2017 2653817
        2018 2593602
        2019 2411553
        2020 2754550
        2021 3020225
        2022 3234200
        2023 2949437
        2024 3065872
        2025* 3241868
        *2025 26 Aralık'a kadar
