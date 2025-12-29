Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen devlerin radarında! Messi'yi geride bıraktı - Galatasaray Haberleri

        Osimhen devlerin radarında! Messi'yi geride bıraktı

        Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya formasıyla gollerine devam eden Victor Osimhen için Avrupa devleri yeniden devreye girdi. Ayrıca Nijeryalı yıldız 2025 takvim yılında 51 maçta 46 gol atarak Lionel Messi'yi de geride bıraktı.

        Giriş: 29.12.2025 - 10:44 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:44
        Galatasaray'da Victor Osimhen için Barcelona ve Real Madrid’in ilgisinin yeniden gündeme gelmesi, Galatasaray cephesinde sürpriz yaratmadı. Sarı-kırmızılı yönetim, astronomik tekliflerle bile 26 yaşındaki yıldızdan vazgeçmeye niyetli değil.

        Galatasaray için Osimhen sadece bir golcü değil, takımın vazgeçilmez yapı taşı olarak görülüyor. Nijeryalı forvetin performansı, sarı-kırmızılı kulüp tarafından yakından takip edilirken, oyuncunun Galatasaray’da mutlu olması da yönetimin elini güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

        Barcelona ve Real Madrid’in ilgisine rağmen Galatasaraylı yöneticiler, “Dünyada Osimhen ayarında çok az santrfor var. Bizim için paha biçilemez bir oyuncu. 150 milyon euro seviyesinde teklifler dahi fikrimizi değiştirmez” görüşünde birleşiyor.

        GOLLERİYLE DÜNYA ZİRVESİNDE

        Afrika Uluslar Kupası’nda Tunus ağlarını havalandırarak formunu sürdüren Osimhen, 2025 yılı performansıyla da Avrupa’da ses getirdi.

        Nijeryalı yıldız, bu yıl çıktığı 51 maçta 46 gol atarak elit liglerde forma giyen oyuncular arasında üst sıralara tırmandı.

        Osimhen, bu performansıyla dünyanın en büyük 20 liginde forma giyen futbolcular arasında gol sayısında Lionel Messi’yi geride bırakarak 4. sıraya yükseldi.

        Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız golcü, hem kulüp hem de taraftar nezdinde “dokunulmaz” isimlerden biri haline geldi.

