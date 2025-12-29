Osimhen devlerin radarında! Messi'yi geride bıraktı

Galatasaray için Osimhen sadece bir golcü değil, takımın vazgeçilmez yapı taşı olarak görülüyor. Nijeryalı forvetin performansı, sarı-kırmızılı kulüp tarafından yakından takip edilirken, oyuncunun Galatasaray’da mutlu olması da yönetimin elini güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer alıyor.