Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek iddiası: El Karouani - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek iddiası: El Karouani

        Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Hollanda basınından sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Faslı sol bek El Karouani ile ilgilendiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 10:01 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Birkaç bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler için son iddia Hollanda'dan geldi.

        2

        Telegraaf'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Utrecht forması giyen Faslı sol bek Souffian El Karouani'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulübün, 25 yaşındaki oyuncu için Utrecht ile temaslara başladığı ve teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

        3

        BİRÇOK TALİBİ VAR

        El Karouani ile Eintracht Frankfurt, West Ham United, Benfica ve Porto'nun da yakından ilgilendiği ifade edildi.

        4

        29 MAÇTA 15 ASİST YAPTI

        Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan El Karouani, bu sezon şu ana kadar yaptığı asistlerle Hollanda Ligi'ne damga vurdu. El Karouani bu sezon şu ana kadar 29 resmi maçta 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi. Faslı sol bekin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!