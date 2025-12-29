Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek iddiası: El Karouani

29 MAÇTA 15 ASİST YAPTI

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan El Karouani, bu sezon şu ana kadar yaptığı asistlerle Hollanda Ligi'ne damga vurdu. El Karouani bu sezon şu ana kadar 29 resmi maçta 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi. Faslı sol bekin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.