Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek iddiası: El Karouani
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Hollanda basınından sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Faslı sol bek El Karouani ile ilgilendiği öne sürüldü.
Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Birkaç bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler için son iddia Hollanda'dan geldi.
Telegraaf'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Utrecht forması giyen Faslı sol bek Souffian El Karouani'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulübün, 25 yaşındaki oyuncu için Utrecht ile temaslara başladığı ve teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
BİRÇOK TALİBİ VAR
El Karouani ile Eintracht Frankfurt, West Ham United, Benfica ve Porto'nun da yakından ilgilendiği ifade edildi.
29 MAÇTA 15 ASİST YAPTI
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan El Karouani, bu sezon şu ana kadar yaptığı asistlerle Hollanda Ligi'ne damga vurdu. El Karouani bu sezon şu ana kadar 29 resmi maçta 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi. Faslı sol bekin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.