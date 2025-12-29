Mardin'de olay, Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi’ndeki çarşı merkezinde meydana geldi. B.Y. (25) ile Kanivar Gözen (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI

DHA'daki habere göre kavgada, Gözen vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanivar Gözen, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Acil polikliniğinde tedaviye alınan Gözen, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Gözen’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Derik Devlet Hastanesi morguna götürülürken, şüpheli B.Y. gözaltına alındı.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

B.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen Kanivar Gözen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gözen'in cenazesi defnedilmek üzere Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Hacı Abdullah Akın Mezarlığı'na getirildi.

2 AY ÖNCE DE AĞABEYİ ÖLMÜŞTÜ

Burada kılınan cenaze namazının ardından Gözen'in cenazesi yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybeden ağabeyi Selçuk Gözen'in yanına defnedildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.