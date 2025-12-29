Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri: 2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!

        Mardin'in Derik ilçesinde kavga ettiği 25 yaşındaki B.Y. tarafından defalarca bıçaklanan 19 yaşındaki Kanivar Gözen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözen'in cenazesi 2 ay önce hayatını kaybeden ağabeyi Selçuk Gözen'in yanına defnedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 07:40 Güncelleme: 29.12.2025 - 07:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'de olay, Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi’ndeki çarşı merkezinde meydana geldi. B.Y. (25) ile Kanivar Gözen (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

        BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI

        DHA'daki habere göre kavgada, Gözen vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanivar Gözen, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Acil polikliniğinde tedaviye alınan Gözen, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Gözen’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Derik Devlet Hastanesi morguna götürülürken, şüpheli B.Y. gözaltına alındı.

        CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

        B.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen Kanivar Gözen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gözen'in cenazesi defnedilmek üzere Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Hacı Abdullah Akın Mezarlığı'na getirildi.

        2 AY ÖNCE DE AĞABEYİ ÖLMÜŞTÜ

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Gözen'in cenazesi yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybeden ağabeyi Selçuk Gözen'in yanına defnedildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        El konulan cennet papağanı yavrularına doğal yaşam parkında özenle bakılıyor

        Kentte bir kişinin belgesiz ve uygunsuz koşullarda çeşitli türlerde papağanlar sattığı ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        #mardin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Barış planının yüzde 90'ında uzlaşı sağlandı
        Zelenskiy: Barış planının yüzde 90'ında uzlaşı sağlandı
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti