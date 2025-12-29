Gümüşte baş döndüren hareket

2025 biterken seneye damga vuran gümüşte fiyat hareketleri hız kesmiyor.

Dün gümüşün ons fiyatı vadeli işlemlerde önce 20 dakika içerisinde yüzde 6 yükselerek 84 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Ancak daha sonra yaklaşık 1 saat 10 dakika içerisinde yüzde 10.7 değer kaybederek 75 dolara geriledi.

Gümüş bu olağanüstü hareketin ardından haftaya 75.2 dolardan başladı.

Gümüşün ons fiyatı 2025 genelinde yüzde 166 yükseldi. Analistler Fed'in faiz indirimleri ve artan sanayi talebinin bu yükselişin ana nedenleri olduğunu belirtiyor.

ÇİN KISITLAMALARI DEVREYE GİRECEK

Gümüş rekor üstüne rekor kırarken yaşanan son hareket kripto para seviyesinde bir oynaklığa işaret etti. Bu hareketle ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılsa da Çin'in 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek ihracat kısıtlamalarının da etkili olduğu ifade ediliyor. 2026 itibarıyla Çin'de gümüş ihracatı yapacak firmalar Ticaret Bakanlığı iznine ve çeşitli kotalara tabi olacak. Bu hamlenin arz tarafında sorunlar yaşatma ihtimali bulunuyor.