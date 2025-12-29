Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kış mevsiminde metabolizmayı uyandıran beslenme ve egzersiz tüyoları

        Soğuk havalar metabolizmayı yavaşlatmasın: Kışa özel etkili öneriler

        Soğuk havalarla birlikte azalan hareket ve değişen beslenme alışkanlıkları kilo alımını beraberinde getirebiliyor. Ancak doğru besinler, düzenli egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kış aylarında da metabolizmayı hızlandırmak mümkün. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 08:05 Güncelleme: 29.12.2025 - 08:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Soğuk havalar bahane, kilo almak kader değil. Kış aylarında metabolizmayı hızlandıran beslenme tercihleri, doğru egzersizler ve sağlıklı alışkanlıklarla formu korumak sanıldığı kadar zor değil.

        C vitamini deposu besinler
        C vitamini deposu besinler
        Soğuk havaya sıcak çözüm
        Soğuk havaya sıcak çözüm

        SOĞUK HAVALARDA METABOLİZMA VE KİLO DEĞİŞİMLERİ

        Soğuk havalarda bireyler genellikle evde daha fazla vakit geçirir ve fiziksel aktivitelerini azaltır. Hareketin azalması metabolizma hızının düşmesine ve kalori yakımının azalmasına yol açabilir. Bunun yanı sıra kış aylarında değişen enerji ihtiyacı ve D vitamini seviyeleri de metabolizma üzerinde etkili faktörler arasında yer alır.

        REKLAM

        SOĞUK HAVADA ENERJİ İHTİYACININ ARTMASI

        Vücut, soğuk ortamlarda ısısını koruyabilmek için daha fazla enerji harcar. Bu durum metabolizmanın enerji ihtiyacını artırır. Enerji ihtiyacındaki bu artış, bireylerin daha fazla yemek yemesine veya kalorisi yüksek besinlere yönelmesine neden olabilir. Alınan kaloriler harcanandan fazla olduğunda kilo artışı kaçınılmaz hale gelir.

        AZALAN GÜNEŞ IŞIĞI VE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

        Kış aylarında güneş ışığından yeterince faydalanılamaması, D vitamini sentezinin azalmasına neden olur. D vitamini eksikliği, bazı araştırmalara göre yağ depolanmasını artırabilir. Fazla kilolu veya obez bireylerde D vitamini eksikliğinin daha sık görülmesi bu ilişkiyi destekler. Bu nedenle kış aylarında hem genel sağlığı hem de metabolizma hızını destekleyen besinlere ağırlık verilmesi önemlidir.

        TERMOJENİK ETKİYE SAHİP BESİNLER

        Termojenik besinler, vücut ısısını artırarak metabolizmanın daha fazla çalışmasını sağlar ve yağ yakımını destekler. Zencefil bu besinler arasında öne çıkar. Yapılan çalışmalarda, zencefil tüketiminin tokluk hissini artırdığı, kalori yakımını ve ısı üretimini yükselttiği görülmüştür. Tarçın da içeriğindeki sinnamaldehit sayesinde benzer bir etki gösterir. Kış çayları veya ev yapımı tatlılara bu baharatların eklenmesi iyi bir alternatif olabilir.

        REKLAM

        PROTEİN TÜKETİMİ VE KAS KÜTLESİNİN KORUNMASI

        Protein, metabolizmayı hızlandıran en önemli besin ögelerinden biridir. Yüksek termal etkisi sayesinde dinlenme hâlindeyken bile daha fazla enerji harcanmasını sağlar. Aynı zamanda kas kütlesini korur ve yağ yakımını destekler. Kas kütlesinin artması, insülin direncinin azalmasına ve enerji metabolizmasının iyileşmesine katkı sağlar.

        Kış aylarında tavuk, balık, kırmızı et, yumurta, süt ürünleri gibi hayvansal kaynakların yanı sıra mercimek, kuruyemişler ve baklagiller de iyi protein kaynaklarıdır. Yağsız ve dengeli protein tüketimi önemlidir.

        KARDİYO VE DİRENÇ EGZERSİZLERİ

        Kardiyo ve direnç egzersizleri metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırır. Egzersiz sonrası ortaya çıkan EPOC etkisi sayesinde, antrenman bittikten sonra bile vücut daha fazla kalori yakmaya devam eder. Kardiyo egzersizleri kalp atış hızını yükseltir ve bu etki bir süre daha devam eder.

        Kış aylarında yapılabilecek egzersizler şunlardır:

        - İp atlama

        - Dans

        - Yüzme

        - Boks

        - Bisiklet

        - Squat

        - Ağırlık çalışmaları

        - Spor salonu egzersizleri

        REKLAM

        GÜNLÜK HAREKET VE AÇIK HAVA AKTİVİTELERİ

        Her gün az miktarda bile olsa hareket etmek kilo kontrolü ve metabolik sağlık açısından önemlidir. Düzenli fiziksel aktivite, iyi kolesterolü artırabilir ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltabilir. Ev ortamında yapılabilecek egzersizlerin yanı sıra, hava koşulları uygunsa açık havada yürüyüş ve koşu da tercih edilebilir. Kayak, snowboard ve tırmanış gibi kış sporları da aktif kalmayı destekler.

        YEŞİL ÇAYIN METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

        Yeşil çay, içerdiği kafein ve kateşinler sayesinde enerji harcamasını artırabilir. Bu bileşenler birlikte çalışarak yağ yakımını destekler ve metabolizma hızının artmasına yardımcı olur.

        C VİTAMİNİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

        C vitamini, yağ yakımında rol oynayan önemli bir vitamindir. Yeterli C vitamini seviyesine sahip bireyler egzersiz sırasında daha fazla yağ yakabilir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.

        Portakal, limon gibi narenciyeler; çilek, brokoli, biber, Brüksel lahanası ve patates C vitamini açısından zengin besinlerdir.

        UYKU DÜZENİ VE STRES YÖNETİMİ

        Yetersiz uyku ve yüksek stres, kilo alımını kolaylaştırabilir. Uykusuzluk tokluk hormonlarının azalmasına neden olabilir ve fiziksel aktivite isteğini düşürebilir. Uzun süreli stres ise kortizol seviyelerini artırarak insülin direncine yol açabilir.

        Stresi azaltmak için nefes egzersizleri, meditasyon, sosyal aktiviteler ve kişisel bakım alışkanlıkları faydalı olabilir.

        GÜNLÜK SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

        Yeterli su tüketimi, yağ yakımının sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için gereklidir. Su, egzersiz performansını artırır ve kas-eklem sağlığını destekler. Ayrıca şekerli içeceklerin yerine su içmek, sıvıdan alınan kalorileri azaltarak kilo kontrolüne yardımcı olur.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükçekmece'de izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

        Büyükçekmece'de, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        Zelenskiy: Barış planının yüzde 90'ında uzlaşı sağlandı
        Zelenskiy: Barış planının yüzde 90'ında uzlaşı sağlandı
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!