Günlük vitamin ihtiyacınızı sentetik takviyeler yerine doğanın sunduğu besinlerle karşılamaya ne dersiniz? C vitamini bakımından zengin gıdalarla hem daha sağlıklı hem de daha enerjik hissetmeniz mümkün.

C VİTAMİNİ: SAĞLIĞINIZ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR DESTEK

Suda çözünebilen bir vitamin olan C vitamini (askorbik asit), özellikle portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi turunçgillerde bolca bulunur. Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekler, doku onarımı ve hücre büyümesinde önemli rol oynar.

C VİTAMİNİNİN VÜCUTTAKİ GÖREVLERİ

Yapılan bilimsel araştırmalar, C vitamininin vücudun hemen her bölgesindeki dokuların gelişimi ve onarımı için kritik olduğunu göstermektedir. C vitamini;

Yaraların iyileşmesini hızlandırır

Cilt, diş ve kıkırdak dokusunu korur

Antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerle savaşır

Bazı kanser türleri ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterebilir

TEMEL FONKSİYONLARI

Kolajen Üretimi: C vitamini, kolajen adı verilen proteinin sentezinde görev alır. Kolajen, cildin elastikiyetini koruyan ve bağ dokuların sağlamlığını destekleyen önemli bir yapıdır.

Kolajen Üretimi: C vitamini, kolajen adı verilen proteinin sentezinde görev alır. Kolajen, cildin elastikiyetini koruyan ve bağ dokuların sağlamlığını destekleyen önemli bir yapıdır.

Bağışıklık Sistemi Desteği: Bağışıklık hücrelerinin etkinliğini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlar, enfeksiyonların süresini ve şiddetini azaltır. Demir Emilimini Artırır: Özellikle bitkisel kaynaklı demirin bağırsaklardan emilimini kolaylaştırarak kansızlık (anemi) riskini düşürür. Cilt Sağlığını Destekler: C vitamini cildi aydınlatır, yaşlanma belirtilerini geciktirir ve leke görünümünü azaltabilir. Antioksidan Etki: Hücreleri serbest radikal hasarından koruyarak yaşlanmaya karşı doğal bir kalkan oluşturur. C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLAR C vitamini yetersiz alındığında şu belirtiler görülebilir: - Sürekli yorgunluk ve halsizlik - Bağışıklık sisteminde zayıflama - Diş eti kanamaları - Ciltte kuruluk ve solgunluk Ciddi eksiklik durumunda skorbüt adı verilen hastalık ortaya çıkabilir C VİTAMİNİNİN SAĞLIĞA KATKILARI - Soğuk algınlığı ve gribe karşı korur - Enerji üretimine destek olur, yorgunluğu azaltır - Hücre yenilenmesini teşvik eder - Demir eksikliğine karşı koruma sağlar

- Kalp ve damar sağlığını destekler - Yaşlanma etkilerini geciktirir - Göz, beyin ve cilt sağlığını korur - Stres ve alerjik tepkimeleri hafifletmeye yardımcı olur GÜNLÜK C VİTAMİNİ İHTİYACI NE KADARDIR? C vitamini ihtiyacı yaş, cinsiyet ve sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Genel önerilere göre: Kadınlar için günlük önerilen miktar: 75 mg Erkekler için günlük önerilen miktar: 90 mg Sigara içen bireyler için ihtiyaç daha fazladır, çünkü sigara C vitamini tüketimini artırır. C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR C VİTAMİNİ MEYVELER Portakal, mandalina, limon ve greyfurt gibi turunçgiller Kivi: Tek bir kivi günlük ihtiyacın %100'ünden fazlasını karşılar Çilek: 1 fincan çilek yaklaşık 150 mg C vitamini içerir Ananas, mango ve papaya gibi tropikal meyveler C VİTAMİNİ SEBZELER Kırmızı ve yeşil biber: Özellikle kırmızı biber, turunçgillerden daha fazla C vitamini içerir Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası: Buharda pişirildiğinde vitamin değerlerini korur Ispanak, lahana, pazı: Yeşil yapraklı sebzeler yüksek C vitamini içerir