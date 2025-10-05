Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından, bugün, Süveyda, Rakka ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgeden 1574 milletvekili adayının yarıştığı seçim gerçekleştirildi
Giriş: 05.10.2025 - 18:53 Güncelleme: 05.10.2025 - 18:53
Yüksek Seçim Komitesinin kararıyla, milletvekili sandalye sayısının saklı tutulacağı Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında, 11 ildeki 50 bölgede Halk Meclisi seçimleri gerçekleştiriliyor.
Lazkiye ilindeki valilik binasında kurulan seçim merkezinde, seçmen heyeti üyeleri oylarını kullandı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
