Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
ABD Başkanı Donald Trump, "Netanyahu Gazze'deki saldırıları sonlandırmaya hazır" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanları sonlandıracağını söyledi.
"HAMAS'IN CİDDİ OLUP OLMADIĞINI YAKINDA ANLAYACAĞIZ"
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Hamas'ın ciddi olup olmadığını yakında anlayacaklarını belirtti. Trump, "İsrail, bombardımanı bitirmeye hazır. Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.