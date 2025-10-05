Habertürk
        Trump: Netanyahu Gazze'deki saldırıları sonlandırmaya hazır | Dış Haberler

        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır

        ABD Başkanı Donald Trump, "Netanyahu Gazze'deki saldırıları sonlandırmaya hazır" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.10.2025 - 16:26 Güncelleme: 05.10.2025 - 16:35
        Trump: Netanyahu Gazze'deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanları sonlandıracağını söyledi.

        "HAMAS'IN CİDDİ OLUP OLMADIĞINI YAKINDA ANLAYACAĞIZ"

        ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Hamas'ın ciddi olup olmadığını yakında anlayacaklarını belirtti. Trump, "İsrail, bombardımanı bitirmeye hazır. Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

        Ayrıntılar geliyor...

