ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Gazze açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Rubio, "Gazze'deki savaşın henüz sonu değil, yapılması gereken birkaç iş var. İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmaya ilişkin görüşmeler sürüyor, lojistik düzenlemeleri hızla tamamlamayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.