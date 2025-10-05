Habertürk
Habertürk
        Birçok ilde binler bir arada! Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü | Son dakika haberleri

        Birçok ilde binler bir arada! Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü

        İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla birçok ilde "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenleniyor. İstanbul'da da İHH İnsani Yardım Vakfı ve Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek için öğle namazının ardından Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na yürüyüş düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 14:19 Güncelleme: 05.10.2025 - 14:27
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" başladı.

        AA'da yer alan habere göre İHH İnsani Yardım Vakfı ve Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek için öğle namazının ardından Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

        Öte yandan İstanbul Boğazı'nda bir araya gelen Filistin bayraklı tekneler de Eminönü açıklarına doğru hareket ediyor.

        ANKARA

        Ankara'da da Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşu üyeleri ile yaşlılar, gençler ve çocukların da aralarında olduğu binlerce kişi, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'e tepkilerini yükseltmek için Melike Hatun Camisi önünde toplandı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak vatandaşlara destek verdi.

        Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, "Bir adım ötede insanlık ölüyor, kahrolsun İsrail", "Müslümanlar birleşin" yazılı pankartlar taşıyor.

        Polis ekiplerinin yoğun güvelik önlemleri altında buradan hareket eden grup, Atatürk Bulvarı'ndan, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na yürüyecek.

        İZMİR

        İzmir'de de, Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılan tekneler Filistin ile Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

        Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir'deki balıkçı barınaklarından hareket eden tekneler Cumhuriyet Meydanı önünde buluştu.

        Türk ve Filistin bayrakları asılan teknelere, meydandan toplanan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla destek verdi.

        İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Gökhan Temur, meydanda yaptığı açıklamada yalnızca dayanışma için değil, insanlığın onurunu savunmak için de toplandıklarını söyledi.

        Temur, teknelerin sadece denizle değil vicdan, adalet ve insanlıkla buluştuğunu belirterek, "Küresel Sumud Filosu bir vicdan hareketidir. Gemilerde ne silah, ne tehdit vardır. O gemilerde mazlum çocukların sütü, annelerinin ekmeği, babaların umudu vardır. Ama bir kez daha gördük ki zalim İsrail, uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini hiçe sayarak sivil inisiyatifi zalimce katletti." dedi.

        Gazze'ye yönelik ablukaya karşı insani yardımın sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Temur, "Bizleri ne baskı, ne tehdit yıldırabilir. Küresel Sumud Filosu'nu yıldıramadı, inşallah bizleri de yıldıramayacak. Adaletin, insanlığın ve umudun rotasından hiçbir zaman sapmayacağız. Gazze'ye kesintisiz insani yardım bir şekliyle ulaştırılmalıdır." diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da İzmir'de sergilenen dayanışma tablosunun önemine dikkati çekerek, "Müslümanlar olarak akıllı olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü onlar sözlerini asla tutmayacaklar. Tutacak gibi gözükecekler. Biz güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Onların anladığı tek dil, güçtür." ifadelerini kullandı.

        Dayanışma ve birlik içinde olacaklarını dile getiren Saygılı, "Gerekirse gidip orada Müslümanları kurtarmak için hareket etmek üzere Hamas'ın yanında, Filistinlilerin yanında, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmakla mükellefiz." dedi.

        Program, teknelerin Cumhuriyet Meydanı açıklarında tur atmasının ardından sona erdi.

