Birçok ilde binler bir arada! Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü

İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" başladı.

AA'da yer alan habere göre İHH İnsani Yardım Vakfı ve Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek için öğle namazının ardından Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

Öte yandan İstanbul Boğazı'nda bir araya gelen Filistin bayraklı tekneler de Eminönü açıklarına doğru hareket ediyor.

Ankara'da da Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşu üyeleri ile yaşlılar, gençler ve çocukların da aralarında olduğu binlerce kişi, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'e tepkilerini yükseltmek için Melike Hatun Camisi önünde toplandı.

Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir'deki balıkçı barınaklarından hareket eden tekneler Cumhuriyet Meydanı önünde buluştu.

İzmir'de de, Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılan tekneler Filistin ile Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak vatandaşlara destek verdi.

Türk ve Filistin bayrakları asılan teknelere, meydandan toplanan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla destek verdi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Gökhan Temur, meydanda yaptığı açıklamada yalnızca dayanışma için değil, insanlığın onurunu savunmak için de toplandıklarını söyledi.

Temur, teknelerin sadece denizle değil vicdan, adalet ve insanlıkla buluştuğunu belirterek, "Küresel Sumud Filosu bir vicdan hareketidir. Gemilerde ne silah, ne tehdit vardır. O gemilerde mazlum çocukların sütü, annelerinin ekmeği, babaların umudu vardır. Ama bir kez daha gördük ki zalim İsrail, uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini hiçe sayarak sivil inisiyatifi zalimce katletti." dedi.

Gazze'ye yönelik ablukaya karşı insani yardımın sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Temur, "Bizleri ne baskı, ne tehdit yıldırabilir. Küresel Sumud Filosu'nu yıldıramadı, inşallah bizleri de yıldıramayacak. Adaletin, insanlığın ve umudun rotasından hiçbir zaman sapmayacağız. Gazze'ye kesintisiz insani yardım bir şekliyle ulaştırılmalıdır." diye konuştu.