Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe'nin 15 puanı bulunuyor. Ligde üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyeti olan Samsunspor ise 12 puan topladı. İşte Samsunspor-Fenerbahçe mücadelesine dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.10.2025 - 10:33 Güncelleme: 05.10.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

        2

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

        3

        Ligde geride kalan 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe'nin 15 puanı bulunuyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde son hafta Antalyaspor'u, UEFA Avrupa Ligi'nde de hafta içinde Fransa'nın Nice takımını mağlup eden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet elde ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

        4

        Ligde üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyeti olan Samsunspor ise 12 puan topladı.

        5

        FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat ve Jhon Duran'ın yanı sıra henüz hazır durumda olmayan Mert Hakan Yandaş ile Bartuğ Elmaz, Yiğit Efe Demir ve Rodrigo Becao kamp kadrosunda yer almadı.

        6

        Teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği 22 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

        Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

        7

        SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ

        Karadeniz ekibinde tedavileri ise devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemeyecek.

        8

        SKRINIAR KART SINIRINDA

        Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, Samsun deplasmanına sarı kart ceza sınırında gidecek.

        Takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alan ve Mert Hakan'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gördü.

        Skriniar, Samsun deplasmanında da kart görmesi durumunda 9. haftadaki Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

        9

        65. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 65. kez karşı karşıya gelecek.

        Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 64 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 17 maç eşitlikle sonuçlandı.

        Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi.

        Ligde geçen sezon Samsun'da oynanan müsabaka 2-2, Kadıköy'deki mücadele ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.

        10

        FENERBAHÇE DEPLASMANDA 13 KEZ KAZANDI

        Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 32 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.

        Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 9 müsabakada taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

        Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.

        11

        MUHTEMEL 11'LER

        Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji

        12

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?