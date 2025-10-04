Donald Trump: Netanyahu razı olmak zorunda

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun teklif ettiği Gazze planını kabul ettiğini ve razı olduğunu bildirdi.

Trump Axios'a yaptığı açıklamada "Dedim ki Bibi (Netanyahu), bu senin için bir zafer şansı. Bundan razı oldu. Buna razı olmak zorunda. Başka seçeneği yok. Benimleysen razı olacaksın." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Axios'a açıklamalarında, İsrail'in Gazze'deki savaş nedeniyle uluslararası anlamda izole olduğunu ifade ederken "Bibi işi çok ileri götürdü. İsrail dünyada büyük destek kaybına uğradı." dedi.

ABD Başkanı, Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik devam eden süreçle ilgili açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yardımcı olduğunu belirtti.

Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı, Hamas'ın yanıtından sonra yaptığı açıklamasında Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelere teşekkür etmişti.

"HAMAS HIZLI HAREKET ETMELİ"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombalamayı geçici olarak durdurmasını takdir ettiğini bildirirken, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması ve barışın sağlanması için hızlı hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Trump, gecikmeye müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, açıklamasını Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptı. Trump, hızlı hareket edilmesi gerektiğini söylerken "Herkese âdil davranılacak." diye konuştu. ABD Başkanı, hızlı hareket edilmemesi durumunda "tüm ihtimallerin boşa çıkabileceğini" ifade etti. pic.twitter.com/DXVhrb0DQ5 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 4, 2025 ABD Başkanı Trump, Hamas'ın yanıtı sonrası yaptığı açıklamada Hamas'ın kalıcı barışı kabul ettiğine inandığını bildirmişti. Trump, İsrail'den bombalamayı durdurmasını istemiş; bu sayede esirleri alabileceklerini söylemişti. REKLAM Hamas, İsrail'in çekilmesi ve ateşkesin sağlanması için Donald Trump'ın Gazze planını kabul ettiklerini duyurmuştu. Hamas, Gazze'nin geleceğine dair ulusal bir karar verilmesi gerektiğini işaret ederken, Gazze'yi Filistinlilerden oluşacak teknokrat bir hükümetin yönetmesini kabul ettiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın barışa hazır olduğunu tekrardan gösterdiğini ifade ederken, "Hamas'ın, Sayın Trump’ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı." şeklinde konuştu.