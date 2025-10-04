Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump: Netanyahu razı olmak zorunda | Dış Haberler

        Donald Trump: Netanyahu razı olmak zorunda

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombalamayı geçici olarak durdurmasını takdir ettiğini bildirirken, esirlerin serbest bırakılması ve barışın sağlanması için Hamas'ın hızlı hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada ise "Netanyahu razı oldu. Razı olmak zorunda. Başka bir seçeneği yok." diye konuştu. ABD Başkanı, Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik devam eden süreçle ilgili açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yardımcı olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 18:28 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun teklif ettiği Gazze planını kabul ettiğini ve razı olduğunu bildirdi.

        Trump Axios'a yaptığı açıklamada "Dedim ki Bibi (Netanyahu), bu senin için bir zafer şansı. Bundan razı oldu. Buna razı olmak zorunda. Başka seçeneği yok. Benimleysen razı olacaksın." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Axios'a açıklamalarında, İsrail'in Gazze'deki savaş nedeniyle uluslararası anlamda izole olduğunu ifade ederken "Bibi işi çok ileri götürdü. İsrail dünyada büyük destek kaybına uğradı." dedi.

        ABD Başkanı, Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik devam eden süreçle ilgili açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yardımcı olduğunu belirtti.

        Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu olduğunu ifade etti.

        ABD Başkanı, Hamas'ın yanıtından sonra yaptığı açıklamasında Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelere teşekkür etmişti.

        "HAMAS HIZLI HAREKET ETMELİ"

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombalamayı geçici olarak durdurmasını takdir ettiğini bildirirken, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması ve barışın sağlanması için hızlı hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Trump, gecikmeye müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

        ABD Başkanı Trump, açıklamasını Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

        Trump, hızlı hareket edilmesi gerektiğini söylerken "Herkese âdil davranılacak." diye konuştu.

        ABD Başkanı, hızlı hareket edilmemesi durumunda "tüm ihtimallerin boşa çıkabileceğini" ifade etti.

        ABD Başkanı Trump, Hamas'ın yanıtı sonrası yaptığı açıklamada Hamas'ın kalıcı barışı kabul ettiğine inandığını bildirmişti.

        Trump, İsrail'den bombalamayı durdurmasını istemiş; bu sayede esirleri alabileceklerini söylemişti.

        REKLAM

        Hamas, İsrail'in çekilmesi ve ateşkesin sağlanması için Donald Trump'ın Gazze planını kabul ettiklerini duyurmuştu.

        Hamas, Gazze'nin geleceğine dair ulusal bir karar verilmesi gerektiğini işaret ederken, Gazze'yi Filistinlilerden oluşacak teknokrat bir hükümetin yönetmesini kabul ettiklerini bildirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın barışa hazır olduğunu tekrardan gösterdiğini ifade ederken, "Hamas'ın, Sayın Trump’ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı." şeklinde konuştu.

        Hamas'ın yanıtı sonrası İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelişmeden duydukları memnuniyeti ifade etmişti.

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da yaptığı açıklamada, Hamas'ın yanıtından ve ABD Başkanı Trump'ın barışa yönelik çabalarından memnun olduklarını dile getirdi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Gazze'nin yönetiminin Mahmud Abbas yönetimince üstlenilmesinin daha iyi olacağını işaret etmiş, barışa hizmet etmesi durumunda Trump'ın planına destek vermeye hazır olduklarını bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?