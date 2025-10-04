Habertürk
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı: Davinson Sanchez kırmızı kart gördü! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı: Davinson Sanchez kırmızı kart gördü!

        Galatasaray'da Davinson Sanchez, Beşiktaş derbisinde 34. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 20:51 Güncelleme: 04.10.2025 - 20:51
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Sarı-Kırmızılılar mücadelenin 34. dakikasında 10 kişi kaldı.

        Savunma arkasına atılan topa yetişen Rafa Silva, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Rafa, ceza sahasına girmeden önce Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı.

        Hakem Yasin Kol, Davinson Sanchez'e direkt kırmızı kart gösterdi.

        Öte yandan, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 6 derbide 6. kırmızı kart çıkmış oldu.

