        Kocaeli'nde Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir petrokimya tesisinde yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi. Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 12:54 Güncelleme: 04.10.2025 - 13:10
        Kocaeli'nde olay, saat 11.30 sıralarında Dilovası ilçesinde GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir petrokimya tesisinde meydana geldi. Tesiste bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği iddia edildi.

        İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 ÖLÜ

        DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi, hayatını kaybetti.

        VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "04.10.2025 Cumartesi günü (bugün) Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        VALİ AKTAŞ: PATLAMA DEĞİL İŞ KAZASI

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi. Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
