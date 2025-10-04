İstanbul Şişli'de olay, Mecidiyeköy'deki Fulya Mahallesi'nde yaşandı.

Bir rezidansa ait inşaat alanındaki vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na doğru devrildi.

VİNCİN KOLU YURDUN İÇİNE GİRDİ

DHA ve AA'daki habere göre vincin kolu, yurt binasının duvarının bir kısmını yıkarak içeriye girdi.

Öğrenciler, güvenlik görevlileri eşliğinde binadan tahliye edilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

FACİA UCUZ ATLATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yurt binasında hasar oluşurken, ekiplerin vinci kaldırmak için başlattığı çalışma sürüyor.