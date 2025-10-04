Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı! İstanbul'da, bir işletmeye yapılan denetimde, sürücü belgesini kimlik olarak ibraz eden şüpheli, fotoğraftakine benzemediği fark edildikten sonra gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelinin, iki 'kasten öldürme' başta olmak üzere 5 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu ve 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi

Giriş: 04.10.2025 - 14:24 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:35

