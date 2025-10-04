Habertürk
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!

        Diyarbakır'da, kaldırıma çarparak alev alan otomobilde yaralanan 3 kişiden biri olan 46 yaşındaki Bircan Turan, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. Turan, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:05
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Diyarbakır'da kaza, 14 Eylül gecesi Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak alev aldı.

        ÜÇ KİŞİ YANARAK YARALANDI

        DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobilde bulunan 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

        18 GÜN SONRA HAYATA VEDA

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunun yüzde 80'inde yanık oluşan Bircan Turan, 2 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Turan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Soruşturma sürüyor.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
