Dışişleri'nden Sumud Filosu açıklaması: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyerek baskın düzenlediği Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk vatandaşlarının 36'sının bugün özel bir uçakla ülkeye getirileceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in abluka altına aldığı ve insanlık dramı yaşattığı Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenlenmesinin ardından bir açıklama yaptı.
Keçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir.
Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir.
Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."