Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri'nden Sumud Filosu açıklaması: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Sumud Filosu açıklaması: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyerek baskın düzenlediği Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk vatandaşlarının 36'sının bugün özel bir uçakla ülkeye getirileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 11:58 Güncelleme: 04.10.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in abluka altına aldığı ve insanlık dramı yaşattığı Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenlenmesinin ardından bir açıklama yaptı.

        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama Haberi Görüntüle

        Keçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir.

        Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir.

        Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı