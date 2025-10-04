SUMUD filosu aktivistlerinin ifadelerine başvurulacak

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşüyle ilgili açıklama yapmıştı. 13:40’ta kalkan uçağın saat 15:05’te İstanbul Havalimanına inmesi bekleniyor. Uçakta, 36 Türk, 23 Malezyalı olmak üzere münferit ülkelerden gelen aktivistlerden oluşan toplam 137 yolcu bulunuyor.

ADLİ TIP KURUMUNDA İFADELERİ ALINACAK

İstanbul Cumhuyet Başsavcılığı, başlatılan soruşturma kapsamında Türk vatandaşların ifadelerine başvuracaklarını açıkladı. Başsavcılık, mağdur vatandaşların İstanbul’a inmeleri akabinde Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca sağlık muayeneleri yapılarak adli muayene raporlarının hazırlanacağını belirtti. Soruşturma çerçevesinde ifade alma işlemleri için görevlendirilen 10 savcı, Adli Tıp Kurumu’na giderek aktivistlerin ifadelerine başvuracak. Öte yandan başsavcılık, suçun uluslararası suç kapsamında kalması nedeniyle diğer Türk vatandaşı olmayan aktivistlerin isterlerse ifade verebileceğini açıkladı.

FOTO: AA