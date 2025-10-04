Donald Trump'tan Hamas açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın yanıtına dair açıklamada bulundu.

Trump, Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduğuna inandığını ifade ederken "İsrail derhal bombalamayı durdurmalı ki rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilelim. Şu an bunu yapmak için çok tehlikeli. Zaten detaylar üzerinde müzakere yürütüyoruz. Bu sadece Gazze ile ilgili değil, Orta Doğu'da uzun zamandır istenen barışla ilgili." dedi.

Axios'un İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın açıklamasından ötürü şaşırdı. Netanyahu, Hamas'ın yanıtını Trump'ın planının reddi olarak görüyor.

Hamas, ABD Başkanı tarafından teklif edilen plana yanıt vermiş ve savaşın sona ermesi ve İsrail'in çekilmesi için esirlerin serbest bırakılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

Donald Trump Gazze planına göre, Gazze, Filistin halkının yararına olacak şekilde yeniden inşa edilecek.

REKLAM

İsrail güçleri, esirlerin serbest bırakılması doğrultusunda belirlenen hattın gerisine çekilecek.

Gazze apolitik ve teknokrat bir Filistinli komite tarafından yönetilecek. Komitede Filistinliler ve uluslararası uzmanlar yer alacak.