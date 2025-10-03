Fransa'da gündem: Berke Özer

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport da, "Aynı maçta, hatta aynı pozisyonda 3 penaltı kaçırmak. Tarihe geçecek bir manzara. Lille için beklenmedik bir şov, Romalılar için ise tam bir kabus. İlk iki penaltı kaleci çizgiyi erken terk ettiği için tekrarlandı, vuruşlar zaten unutulmaz değildi. 3. de Berke Özer'in çıkışı tamamen kurallara uygundu. 4. deneme olsaydı ne olacağını düşünmek bile istemezsiniz" değerlendirmesinde bulundu.