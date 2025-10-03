Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa'da gündem: Berke Özer - Futbol Haberleri

        Fransa'da gündem: Berke Özer

        Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer'in UEFA Avrupa Ligi'nde Roma deplasmanında kurtardığı 3 penaltı Fransız ve İtalyan basınında geniş yer buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 18:48 Güncelleme: 03.10.2025 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında İtalyan temsilcisi Roma ile Fransız ekibi Lille karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada Lille 1-0'lık skorla galip geldi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü maçın 6. dakikasında Hakon Haraldsson kaydetti.

        2

        Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, karşılaşmaya damga vurdu. Müsabakanın 80. dakikasında Roma penaltı kazanırken, topun başına geçen Artem Dovbyk'in vuruşunda Berke Özer gole izin vermedi. Hakem Erik Lambrechts, atış esnasında ceza sahası ihlali olduğu gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına karar verdi. Penaltıyı bir kez daha Dovbyk kullanırken, milli kaleci topu yine kurtardı. Berke'nin önde olduğunu nedeniyle penaltı bir kez daha tekrarlandı. Bu kez beyaz noktanın başına Matias Soule geçti ancak Berke Özer, 3. penaltı atışında da topun ağlarla buluşmasını engelledi.

        3

        BASINDA GENİŞ YANKI BULDU

        Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Berke Özer için 'zapt edilemez' ve 'Gecenin kahramanı' başlıklarıyla milli kalecinin performansını manşetlere taşıdı. Le Figaro ise Lille'in zaferinde Türk kalecinin rolünü 'Kahramanca' olarak nitelendirdi. RMC Sport'un değerlendirmesinde de, 'Bir penaltıyı kurtaran kaleci çoktur, ama üst üste 3 kez yapan tarihe geçer" yorumları öne çıktı.

        4

        İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport da, "Aynı maçta, hatta aynı pozisyonda 3 penaltı kaçırmak. Tarihe geçecek bir manzara. Lille için beklenmedik bir şov, Romalılar için ise tam bir kabus. İlk iki penaltı kaleci çizgiyi erken terk ettiği için tekrarlandı, vuruşlar zaten unutulmaz değildi. 3. de Berke Özer'in çıkışı tamamen kurallara uygundu. 4. deneme olsaydı ne olacağını düşünmek bile istemezsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

        5

        Corriere dello Sport ise kaçan penaltılar için, "3 penaltı, hepsi de kaçtı. Tribünlerde kimileri gülüyor, kimileri ise üzülüyordu. Daha önce hiç görülmemiş, şaka gibi bir sahneydi" yorumunu yaptı

        6

        MOTİVASYON KAYNAĞI: VERİLEN BİR SÖZ

        Müsabakanın ardından konuşan milli kaleci Berke Özer, kurtarışlarının arkasında özel bir motivasyon olduğunu açıkladı. Özer, "Kız arkadaşıma maçtan önce bir söz vermiştim. O söz aklımdaydı ve asla pes etmemem gerektiğini biliyordum" diyerek yaşadığı anları paylaştı.

        7

        Sosyal medyada da binlerce taraftar Türk kaleciyi överken, birçok yorumcu da Lille'in gelecek maçlarında kaleyi kimin koruyacağı sorusunun artık cevabının netleştiğini dile getirdi.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?