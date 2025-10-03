Habertürk
        Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA ülke puanında son durum - Futbol Haberleri

        Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA ülke puanında son durum

        Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor; bu haftaki rakiplerini mağlup ederek ülke puanına büyük katkıda bulundu. Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        Giriş: 03.10.2025 - 10:12 Güncelleme: 03.10.2025 - 10:12
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor; bu haftaki maçlarını galibiyetle tamamladı.

        2

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.

        3

        UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ise sahasında Nice'i 2-1'le geçerek ilk galibiyetini aldı.

        4

        Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise deplasmanda Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

        5

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        6

        Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        7

        1. İngiltere 97.561

        8

        2. İtalya 86.803

        9

        3. İspanya 80.953

        10

        4. Almanya 77.259

        11

        5. Fransa 70.391

        12

        6. Hollanda 62.366

        13

        7. Portekiz 59.466

        14

        8. Belçika 56.150

        15

        9. Türkiye 44.800

        16

        10. Çekya 41.500

