Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA ülke puanında son durum
Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor; bu haftaki rakiplerini mağlup ederek ülke puanına büyük katkıda bulundu. Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor; bu haftaki maçlarını galibiyetle tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ise sahasında Nice'i 2-1'le geçerek ilk galibiyetini aldı.
Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise deplasmanda Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
1. İngiltere 97.561
2. İtalya 86.803
3. İspanya 80.953
4. Almanya 77.259
5. Fransa 70.391
6. Hollanda 62.366
7. Portekiz 59.466
8. Belçika 56.150
9. Türkiye 44.800