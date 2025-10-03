Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik MİT, MOSSAD ajanı Serkan Çiçek'i yakaladı! İşte Çiçek'in faaleyetleri | SON DAKİKA HABERİ

        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda, İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 07:58 Güncelleme: 03.10.2025 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen, "Metron faaliyeti" adı verilen ortak operasyon sonucu İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek, gözaltına alındı.

        MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek, Rasheed'in İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

        REKLAM

        ADINI DEĞİŞTİRDİ

        MİT'in yaptığı çalışmalar ile asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in, iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Çiçek, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren Pandora Dedeklifliği kurarak dedektiflik yapmaya başladı.

        AA'da yer alan habere göre İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere bilgi veren Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip ile tanışan Çiçek, dedektiflik faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Tuğrulhan Dip ile çalışmalar yürüttü.

        Dedektiflik yapan Serkan Çiçek, İsrail Gizli Servisi Mossad ajanlarının dikkatini çekti. Mossad mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31 Temmuz'da WhatsApp üzerinden Serkan Çiçek ile iletişime geçti.

        Faysal Rasheed, Serkan Çiçek'ten Başakşehir'de yaşayan İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep etti. Bu iş kapsamında Rasheed, Serkan Çiçek'e 1 Ağustos'ta 4 bin dolar değerinde kripto para ödemesi yaptı.

        Çiçek, hedef ismi internetten araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş'un İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bilerek, Faysal Rasheed’in teklifini kabul etti.

        Serkan Çiçek, aslında MOSSAD ajanı olan Faysal Rasheed'in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki şahsı araştırdı ancak bulamadı. Bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesi ile 1-2 Ağustos'ta siteye girerek keşif çalışması yaptı ancak Serkan Çiçek takip çalışmasında Faysal Rasheed'in istediği bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Rasheed, 3 Ağustos'ta irtibatı sonlandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #MİT
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Marinette Gazze yolunda
        Marinette Gazze yolunda
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak