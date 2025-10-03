MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen, "Metron faaliyeti" adı verilen ortak operasyon sonucu İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek, gözaltına alındı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek, Rasheed'in İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

MİT'in yaptığı çalışmalar ile asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in, iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Çiçek, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren Pandora Dedeklifliği kurarak dedektiflik yapmaya başladı.

AA'da yer alan habere göre İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere bilgi veren Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip ile tanışan Çiçek, dedektiflik faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Tuğrulhan Dip ile çalışmalar yürüttü.