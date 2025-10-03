Habertürk
Habertürk
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı - Emlak Haberleri

        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ekim ayında uygulanabilecek kira tavan zam oranı belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan orana göre; mülk sahipleri, kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapabilecek

        Giriş: 03.10.2025 - 10:01 Güncelleme: 03.10.2025 - 10:01
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Eylül ayının enflasyon verileri açıklandı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı belli oldu.

        Konut ve iş yeri kiralarında ekim ayında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 38,36 olarak şekillendi.

        Konut kiralarında 'yüzde 25 tavan zam oranı' uygulamasının kalkmasıyla 2024 Temmuz'dan beri 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor.

