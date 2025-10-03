İsrail'in yaklaşık iki yıldır Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları sürerken, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda İsrail'in saldırıları sebebiyle sadece "Marinette" gemisi yola devam ediyor.

44 teknenin bulunduğu Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmasıyla İsrail'in saldırısına uğradı. İsrail'in saldırıları ve alıkoyması sonucu Gazze yoluna sadece "Marinette" devam edebiliyor.

Gemi'de bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlattı.

Gemi'de bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı

Gazze'ye 80 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosuna baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz." dedi.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Dün geceden beri filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız." ifadesini kullandı.

"Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetti:

"Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığı'ndan bugün bizim gemimizi ifade eden Son gemiyi bekliyoruz şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum"Filonun gemi takip sisteminde de "Marinette"nin, İsrail ordusu tarafından yasa dışı ele geçirilen gemilerin bulunduğu noktanın en arkasında yer aldığı görülüyor. Ayrıca, TSİ 07.00 sularından itibaren "Marinette" Youtube üzerinden de canlı yayına devam ediyor.

48 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, filo ile yola çıkan 48 Türk aktivistin İsrail tarafından alıkonulduğunu bildirdi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi:

"(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (Austral-A) İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye Sena Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem; (Allakatalla) Halil İbrahim Sehidoglu; (Maria Cristina) Ergün Akpınar, (Adaigo) Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı, (Mikeno-A) Huzeyfe Küçükaytekin"