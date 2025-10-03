TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3.23, yıllık enflasyon yüzde 33.29 oldu. Mayıs 2024'ten bu yana yıllık enflasyonda ilk kez artış yaşandı
TÜİK eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon yıllık yüzde 33.29, aylık yüzde 3.23 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 38.36 olarak hesaplandı.
Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2.04, yıllık enflasyon ise yüzde 32.95 olarak açıklanmıştı.
Beklentilerin üzerinde gelen eylül ayı rakamlarıyla Mayıs 2024'ten bu yana ilk kez yıllık enflasyonda artış kaydedilmiş oldu.
EN YÜKSEK KATKI GIDADAN
TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33.28 artış, ulaştırmada yüzde 24.86 artış ve konutta yüzde 53.27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7.97, ulaştırmada yüzde 4.10 ve konutta yüzde 8.12 oldu.
EN HIZLI ARTIŞ EĞİTİMDE
Manşet enflasyona ağırlığı sebebiyle en yüksek katkı gıda ve alkolsüz içeceklerden gelse de ana gruplar içerisinde en hızlı artış eğitimde kaydedildi. Eğitimdeki yıllık artış yüzde 66.1'i buldu. Bu artışın manşet enflasyona katkısı ise yüzde 1.61 oldu.
