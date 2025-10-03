Habertürk
Habertürk
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak | SON DAKİKA HABER

        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Marmara'da yağış için öğle saatlerine dikkat çekiliyor. 9 kent içinse 'sarı' alarm verilerek sağanak ve fırtına uyarısında bulunuldu. İşte o illerimiz ve yurtta hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 07:00 Güncelleme: 03.10.2025 - 07:09
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        MUĞLA'DA ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'in batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        9 KENT İÇİN 'SARI' ALARM VERİLDİ

        'Sarı' alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz ise şöyle: "İzmir, Aydın, Muğla Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ."

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, , sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        NEVŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 25, Parçalı, zamanla batısı yer yer çok bulutlu

        ZONGULDAK: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SİNOP: 26, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 24, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 23, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 21, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 31, Az bulutlu

        GAZİANTEP: 29, Az bulutlu

        MARDİN: 27, Az bulutlu

        SİİRT: 30, Az bulutlu

        #hava durumu
