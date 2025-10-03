Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MUĞLA'DA ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'in batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

9 KENT İÇİN 'SARI' ALARM VERİLDİ

'Sarı' alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz ise şöyle: "İzmir, Aydın, Muğla Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ."

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURSA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, , sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA: 32, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu NEVŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 25, Parçalı, zamanla batısı yer yer çok bulutlu ZONGULDAK: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu SİNOP: 26, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 28, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 24, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu