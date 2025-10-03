Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sidar Şimşek'i komando bıçağıyla katletmişti... Son sözünde suçladı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!

        İzmir'de, dini nikahla birlikte yaşadığı 20 yaşındaki Sidar Şimşek'i av bıçağıyla öldüren 25 yaşındaki İzzet Demir, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bıçak veya diğer aletleri 'izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Demir'e indirim uygulanmadı. Son sözü sorulan sanık Demir, "Telefonumda maktuleden gelen mesajlar vardı. Ancak bilirkişiler onlara bakmamış. Pişmanım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 10:43 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde olay, geçen yıl 21 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında, Refik Şevket İnce Mahallesi 1930/1 Sokak'ta meydana geldi. İzzet Demir (25) ile dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek (20) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        SOKAKTA AV BIÇAĞIYLA KATLETTİ

        Bu sırada yanındaki av bıçağını çıkaran İzzet Demir, Şimşek'i çocuğunun yanında sokak ortasında defalarca bıçakladı. Demir, çocuğu alarak kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İzzet Demir'i yakaladı. Ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, kurtarılamadı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İzzet Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sidar Şimşek'in cenazesi ise aynı gün Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzzet Demir hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen duruşmasında esas hakkında mütalaa sunuldu. Savcı, tutuklu sanık İzzet Demir hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

        AİLESİ EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

        Sanığın yargılanmasına dün İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık İzzet Demir ve taraf avukatları katıldı. Savcı esas hakkında mütalaasını tekrarladı. Söz verilen mağdur ailenin avukatı Levent Kahya, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        "BİLİRKİŞİLER O MESAJLARA BAKMAMIŞ"

        Son sözü sorulan sanık Demir, "Telefonumda maktuleden gelen mesajlar vardı. Ancak bilirkişiler onlara bakmamış. Pişmanım" dedi. Sanığın savunmasının karar açıklandı. Sanık, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığa verilen cezada indirim ve haksız tahrik hükümleri uygulamadı.

        Genç kadını komando bıçağıyla katletmişti! İşte caninin ifadesi!
        Genç kadını komando bıçağıyla katletmişti! İşte caninin ifadesi! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sidar Şimşek
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Üzerinden kimlik çıkmadı... Yanmış erkek cesedi bulundu! Mardin'de vahşet!
        Üzerinden kimlik çıkmadı... Yanmış erkek cesedi bulundu! Mardin'de vahşet!
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        "Üç puan sevindirdi, orta saha düşündürdü!"
        "Üç puan sevindirdi, orta saha düşündürdü!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi