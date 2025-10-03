İzmir'in Bayraklı ilçesinde olay, geçen yıl 21 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında, Refik Şevket İnce Mahallesi 1930/1 Sokak'ta meydana geldi. İzzet Demir (25) ile dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek (20) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzzet Demir hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen duruşmasında esas hakkında mütalaa sunuldu. Savcı, tutuklu sanık İzzet Demir hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.