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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sidar Şimşek'i komando bıçağıyla katleden İzzet Demir'in ifadesi | HABERLER | Son dakika haberleri

        Genç kadını komando bıçağıyla katletmişti! İşte caninin ifadesi!

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 24 yaşındaki İzzet Demir, 20 yaşındaki dini nikahlı eşi Sidar Şimşek'i, sokak ortasında komando bıçağıyla öldürmüştü. Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 08:47 Güncelleme: 22.07.2024 - 08:49
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        Genç kadını komando bıçağıyla katletmişti! İşte caninin ifadesi!
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        İzmir'de kan donduran olay, önceki gece saat 01.30 sıralarında Laka Mahallesi 1930/1 Sokak Bayraklı TOKİ konutları Etap 2 Sitesi'nde meydana geldi.

        SOKAKTAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; İzzet Demir (24) ile dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek (20) arasında tartışmaya yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        KOMANDO BIÇAĞIYLA DEFALARCA BIÇAKLADI

        Bu sırada yanındaki komando bıçağını çıkaran İzzet Demir, Şimşek'i sokak ortasında defalarca bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İzzet Demir'i yakalarken, Sidar Şimşek ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İzzet Demir, cezaevine gönderildi.
        İzzet Demir, cezaevine gönderildi.

        Sidar Şimşek, burada kurtarılamadı. Şimşek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzzet Demir, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

        ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Demir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İddiaya göre Demir'in ifadesinde; Şimşek'in kendisinden ayrılıp, başkasıyla birlikte olacağını söylemesi üzerine tahrik olup, cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

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        #İzmir
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