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        Haberler Dünyadan Meghan Markle'ın babasına çocuk istismarı suçlaması

        Meghan Markle'ın babasına çocuk istismarı suçlaması

        Meghan Markle'ın yıllardır görüşmediği babası Thomas Markle, çocuk istismarıyla suçlandı. Düşes, yaptığı açıklamada, "Umarım artık anlaşılabilir ki, babamla aramdaki mesafe ve çocuklarımızla iletişim kurmasına izin vermeme tercihimin tek bir nedeni vardı: Çocuklarımı korumak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 17:42 Güncelleme:
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        Babasına çocuk istismarı suçlaması

        Bu yılın başlarında ülkesi ABD'ye dönmesinden önce Filipinler'de yaşayan Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, çocuk istismarıyla suçlanıyor. Filipinler polisi, Thomas Markle'ın eski evinde çocuk istismarı görüntüleri içeren dizüstü bilgisayarını incelemeye aldı.

        Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, adli incelemenin sonuçlarının bir hafta içinde açıklanmasının beklendiğini söyledi. Remulla, yeterli delil bulunması halinde Markle hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılması için Filipinler polisinin ilgili ülkelerdeki muhataplarıyla koordinasyon kuracağını söyledi.

        DÜŞES'TEN AÇIKLAMA

        82 yaşındaki Thomas Markle'ın çocuk istismarı içeren görüntüleri bulundurma iddiasıyla soruşturulduğunu bildiren The Sun gazetesi, kraliyet ailesine ve diğer kamu figürlerine yönelik potansiyel tehditleri değerlendiren uzman bir birim olan Metropolitan Polis Teşkilatı'nın Sabit Tehdit Değerlendirme Merkezi'ne (FTAC) hitaben yazılmış 2018 tarihli mektubun bir kopyasını gördüğünü belirtti. The Sun gazetesine göre, mektupta baba Markle'ın bir çocuğu cinsel istismara uğrattığı ve çocukları istismar etmek amacıyla Filipinler ve Tayland'a seyahat ettiğini itiraf ettiği iddia edildi.

        Prens Harry ile evli olan iki çocuk annesi Meghan Markle, babasının çocuk istismarı görüntüleri bulundurma soruşturmasına ilişkin iddialara yanıt olarak açıklama yayımlayarak, polise 2018 yılında yazdığı bir mektuba atıfta bulundu.

        "UMARIM ARTIK BENİ ANLAMIŞSINIZDIR"

        Sussex Düşesi, “2018 yılında Metropolitan Polisi'ne ve Kraliyet ve Özel Koruma Birimi'ne bir mektup gönderildi. Bu mektup daha sonra benimle de paylaşıldı. Mektupta babam hakkında rahatsız edici ve tedirgin edici iddialar yer alıyordu ve bunların soruşturulduğuna dair güvenceler verildi” dedi.

        Sussex Düşesi sözlerine şöyle devam etti:

        “Umarım artık anlaşılabilir ki, yıllar boyunca bazı medya yayınlarının çarpıtmalarına rağmen, babamla aramdaki mesafe ve çocuklarımızla iletişim kurmasına izin vermeme tercihimin tek bir nedeni vardı: Onları korumak. Yetkililerin diğer aileler için de aynı şeyi yaptığına güveniyordum. Şimdi ortaya çıkanların kapsamı hayal edilemeyecek kadar mide bulandırıcı olsa da, en içten dileğim adaletin tam olarak yerini bulması ve önceliğin masum çocukların güvenliği ve korunmasıdır.”

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        SARAY AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI

        Meghan Markle, Mayıs 2018'de Prens Harry ile evlendikten sonra Metropolitan Polisi'ne gönderilen mektuptan haberdar edilmişti. O dönemde iddialar henüz kanıtlanmamıştı ve Meghan Markle'a, bu konuda kamuoyuna açıklama yapmasının olası bir soruşturmayı tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulunulmuştu.

        Buckingham Sarayı'na, Kral Charles'ın Meghan Markle'ın açıklamasında bahsettiği 2018 tarihli mektuptan haberdar olup olmadığı sorulduğunda, bunun Sussex'leri ilgilendiren bir konu olduğunu söyleyerek yorum yapmaktan kaçındı.

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        OĞLU İHBAR ETTİ

        FBI, "FBI iddiaların farkındadır ve gerektiği şekilde Filipin makamlarına destek sağlayacaktır. Ayrıca, ABD yasalarının federal düzeyde ihlaline ilişkin ilgili iddiaları da soruşturacağız" açıklamasını yaptı.

        The Sun gazetesi 22 Ekim'de, Sussex Düşesi'nin üvey kardeşi Thomas Jr.'ın, Thomas Markle'ın Filipinler'in Cebu kentindeki evinde "yüzlerce, hatta binlerce" çocuk pornografisi görüntüsü bulduğunu iddia ederek polise ve FBI'a ihbarda bulunduğunu bildirdi.

        REDDETTİ

        Thomas Markle, Florida'daki bir rehabilitasyon merkezinden yaptığı açıklamada, "Oğlumun bana karşı bu suçlamaları yöneltmesinden dolayı şoke oldum, incindim ve çok üzgünüm. uçlandığım şeyi asla yapamazdım. Bu, birinin bana yöneltebileceği en kötü suçlama" dedi.

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        #Thomas Markle
        #kraliyet
        #cinsel istismar
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