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        Haberler Gündem Bakan Gürlek'ten fon soruşturmalarına ilişkin açıklama

        Bakan Gürlek'ten fon soruşturmalarına ilişkin açıklama

        Fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, "Önceliğimiz, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 18:40 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek'ten fon soruşturmalarına ilişkin açıklama

        Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        Fon soruşturmalarında önceliğimiz, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarının korunması ve adaletin eksiksiz tecellisidir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade doğrultusunda, fon soruşturmalarında fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasındaki ayrımı hassasiyetle gözetiyoruz. Sermaye piyasalarına duyulan güveni korumak, vatandaşlarımızın hak ve birikimlerini güvence altına almak ve hukuka aykırı kazançları ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen soruşturmaları titizlikle takip ediyoruz.

        Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacaktır.

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        Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez.

        Önceliğimiz, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu kapsamda iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılma biçimi titizlikle incelenecek; ilgili kişi ve işlemler hakkındaki iddialar da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuken değerlendirilecektir.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında, mal varlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemek ve iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını güvence altına almak amacıyla soruşturma konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirleri uygulanmıştır.

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        Elde edilecek yeni bilgi, belge ve deliller doğrultusunda, hukuki şartların oluşması hâlinde ilgili adli makamlarca ilave mal varlığı tedbirleri de uygulanacaktır. İlgili kurumlarla koordinasyon içinde, soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımlar atılacaktır.

        Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

        Hiçbir hukuka aykırılığın karşılıksız kalmaması, mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin eksiksiz tecellisi için kararlılıkla çalışacağız!

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