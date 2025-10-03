TESK Başkanı Palandöken: AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile perakende sektörünün sorunlarını görüşmek üzere Zoom üzerinden görüştü.

Görüşmede Perakende Yasası’nın bir an önce çıkarılması gerektiğini vurgulanırken, AVM ve zincir marketlerin haftada bir gün tatil edilmesi, açılış-kapanış saatlerinin düzenlenmesi ve işyeri açılış kurallarının yeniden belirlenmesi konularının ele alındığı belirtildi.

AVM VE ZİNCİR MARKETLER HAFTADA 1 GÜN TATİL EDİLMELİ



TESK olarak Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile perakende sektörünün sorunlarını görüşmek üzere bir araya geldik. Zoom üzerinden yaptığımız toplantıda AVM ve zincir marketlerin haftada bir gün tatil edilmesi, açılış-kapanış… pic.twitter.com/XDLbMrJOec — Bendevi Palandöken (@B_Palandoken) October 3, 2025

Palandöken X hesabından yaptığı açıklamada "Esnafımızın ve yerel perakendecimizin ayakta kalabilmesi için adil bir piyasa düzenine ihtiyaç var. Uzun zamandır dile getirdiğimiz gibi, zincir marketler ve AVM’ler karşısında tüm sektörlerdeki esnafımız gün geçtikçe zayıflıyor. Haksız rekabet koşulları esnafımızın gelirini azaltırken aynı zamanda tüketiciye de zarar veriyor. Bu nedenle Perakende Yasasının güncellenmesi artık tercih değil, acil bir zorunluluktur. Yasanın güncellenmesiyle birlikte hem tüketici korunacak hem de yerli üretim ve yerel istihdam güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

