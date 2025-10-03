Spor yazarları Fenerbahçe-Nice maçını değerlendirdi!

"BEKLENEN VE ÜRETİLEN ARASINDA BÜYÜK FARK VAR"

Gürcan Bilgiç (Sabah): Garip bir ikilem var Tedesco'nun takımında. Sahadaki hesaba baktığınız zaman "Ofansif beşli" oynamak çok mantıklı. Topla yüzde 65 oynuyorsanız, yetenekli oyuncu sayısının fazla olması, baskıdan daha çok pozisyon üretmenizi sağlamalı. Maça döndüğümüzde, yüzde 30'larda oynamış rakibin aksiyon sayısı veya ceza alanınıza girme imkanı daha fazla olmuş. Rakibi tehdit edeyim, pasları daha doğru kullanayım derken, stoperlerin forvetleri burunlarının dibinde görmüş.

Kazanılan maçın analizinden bu "kısırlığı" çıkarmak zorunda Tedesco. Taktik veya set hücumu çalışma imkanlarının sınırlı olduğunu bilerek, aslında bu antrenmanı maçta yaptığının altını da çizmek lazım. Kadroda beklenen ile üretilen arasında büyük fark var.