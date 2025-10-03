İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı dünyanın dört bir yanında protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılar ve yüzlerce aktivisti alıkoyması dünyanın dört bir yanında protesto edildi. İsrail'in saldırılarının ardından ülke çapında bugün genel greve giden İtalya'da göstericiler, "Her şeyi engelleyeceğiz", "Her şeyin bedelini ödeyeceksiniz", "Özgür Filistin" sloganları atarak, bugünkü genel grevde ülkede işleyişi durduracaklarını belirtti
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısı, İtalya genelinde birçok kentte on binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve mitinglerle protesto edildi. Başkent Roma'da akşam saatlerinde binlerce kişi, ellerindeki Filistin bayraklarıyla tarihi arena Kolezyum'un önünde bir araya geldi.
Göstericiler, "Her şeyi engelleyeceğiz", "Her şeyin bedelini ödeyeceksiniz", "Özgür Filistin" sloganları atarak, bugünkü genel grevde ülkede işleyişi durduracaklarını belirtti.
Protestocular, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de aralarında olduğu bazı liderlerin üzerine kanlı el basılmış fotoğrafları ile "Soykırımı durdurun", "İsrail ile anlaşmaları sonlandırın" yazılı dövizler taşıdı.
Gösterinin organizatörleri, soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen buradaki yürüyüşe 50 bin kişinin katıldığını duyurdu.
Milano kentinde de yaklaşık 20 bin kişi, Küresel Sumud Filosuna İsrail ordusunun saldırmasını protesto etti.
Bologna kentinde sabah saatlerinde İsrail'e yönelik protesto sırasında, göstericiler eylemlerini Bologna Garına taşımak isteyince güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.
İtalya'da bugün işçi sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde genel greve gidilmesi ve pek çok yerde protesto gösterilerinin yapılması bekleniyor.
İSPANYA
Barselona'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıları protesto edildi.
ALMANYA
Düsseldorf'ta Küresel Sumud Filosu'na saldırı protesto edildi.
İSVEÇ
Stockholm'de Filistin destekçileri Küresel Sumud Filosu'na saldırıları protesto etti.
PORTEKİZ
Portekiz'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi.
BREZİLYA
Rio de Janeiro'da Küresel Sumud Filosu'na saldırı protesto edildi.
YUNANİSTAN
Atina'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi.
HOLLANDA
Lahey'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
POLONYA
Polonya'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıları protesto edildi.
*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.