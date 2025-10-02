MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 2 - Nice: 1

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Nice ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmada ilk düdüğün gelmesinin ardından 3. dakika Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. 25. dakikada yeniden sahneye çıkan Kerem, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının sonlarına doğru penaltı kazanan Fransız ekibinde Kevin Carlos topun başına geçti ve ağları havalandırdı: 2-1.

İkinci yarıda ise gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Konuk ekip ise bu haftayı da puansız kapattı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Stuttgart'ı konuk edecek.

BU SENE AYNI 11'LE İLK KEZ ÜST ÜSTE İKİ MAÇ Fenerbahçe, bu sezon aynı 11'le ilk kez üst üste iki maça çıktı. Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde rotasyona ağırlık veren sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam yönetiminde 6 resmi maça da farklı 11'lerle başladı. Ardından bir maçı Zeki Murat Göle yönetiminde geçen sarı-lacivertliler, daha sonra Domenico Tedesco ile yola devam etti. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 5 resmi maç oynayan Fenerbahçe, eksikler nedeniyle bu süreçte de 11 belirlemeyi başaramadı. Tedesco, eksiklerin tamamlanmasının ardından ligde Antalyaspor'a karşı oynayan 11'i bu sezon ilk defa üst üste 2 karşılaşmada değerlendirmiş oldu.

ALVAREZ DÖNDÜ Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, 33 gün sonra kadroda yer aldı. Son olarak 31 Ağustos'ta Gençlerbirliği müsabakasında forma giyen tecrübeli oyuncu, milli takımda sakatlık yaşamıştı. Uzun süren sakatlığı döneminde 1'i Avrupa Ligi, 4'ü lig olmak üzere 5 maçta takımını yalnız bırakan Alvarez, 64. dakikada Marco Asensio'nun yerine oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK VARDI Fenerbahçe, Nice karşısında 2 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat ile santrfor Jhon Duran, önemli müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın ara pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, kaleci Diouf'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0. 13. dakikada Nice tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Louchet kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Carlos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti. 15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topu alan Talisca, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı. 22. dakikada kaleci Diouf'un yumrukladığı top kısa düştü. Talisca'nın göğsüyle indirdiği meşin yuvarlak Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleye giden topu savunma engelledi. 25. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topu kapan İsmail Yüksek, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden şutunu çekti, savunmaya da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-0. 34. dakikada Nice penaltı kazandı. Hakem Srdjan Jovanovic, ceza sahası içinde oluşan karambolde Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi. 37. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Carlos, meşin yuvarlağı Ederson'un solundan filelere yolladı: 2-1. 39. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Clauss ceza sahasına ortaladı. Oosterwolde'nin sektirdiği meşin yuvarlağa Gouveia kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp auta çıktı. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.