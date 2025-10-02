Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor: Gözler Küresel Sumud Filosu'nda | Dış Haberler

        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor: Gözler Küresel Sumud Filosu'nda

        İsrail'in Gazze ablukasını delmek ve soykırıma uğrayan insanlara yardım götürmek için sivil inisiyatifle oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na baskını, tüm dünyanın gündeminde. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların oluşturduğu bu filo, uluslararası toplumun çok güçlü desteğine sahip olsa da, küresel siyaset İsrail'e karşı somut adım atmaktan çok uzak. Siyasi bağlantılar ve ABD etkisi nedeniyle hükümetler 'kendi vatandaşları filoda baskına uğramasına rağmen' İsrail'e somut bir karşılık veremezken, dünyanın aktif bir diğer savaşı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya 1 gecede Batı dünyasından 'aforoz' edilmişti.

        Giriş: 02.10.2025 - 11:53 Güncelleme: 02.10.2025 - 12:12
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail'in Gazze'de yarattığı insanlık dramı, tüm dünya halkları tarafından tepkilere ve protestolara yol açmasına rağmen uluslararası siyaset toplumların sesi olmakta zorlanıyor.

        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırım, onlarca ülkede protesto ediliyor. Öyle ki ABD'nin en köklü üniversiteleriyle ABD Başkanı Donald Trump arasında bir 'savaşa' bile yol açtı.

        Avrupa'nın her yeri, her büyük kenti İsrail'in işlediği soykırıma karşı protestolara sahne oluyor. Ancak toplumların İsrail'e karşı bir adım atılması talebi, işleyemen uluslararası hukuk ve kurumlar arası politik ilişkiler nedeniyle İsrail üzerinde somut bir yankı yaratmıyor. İsrail FIFA, UEFA, Eurovision ve bunun gibi birçok kültürel ve spor organizasyonlarının hala üyesi. İsrail'in bu organizasyonlardan men edilmesi ve tecrit edilmiş bir ülke haline getirilmesi çağrıları yetkililerden her seferinde dönüyor.

        Ancak bu durum Rusya için böyle olmamıştı.

        2022 yılında Ukrayna'ya saldıran Rusya, 1 gece içinde tüm Batı dünyasından ilk olarak 'kültürel' alanda aforoz edilmişti. Rusya FIFA organizasyonundan çıkarılmış, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan atılmış, Avrupa ve ABD ile olan tüm kültürel bağları kesilmişti. Hatta öyle ki, Avrupa'nın bazı üniversitelerinde Rus edebiyatı bile müfredattan çıkarılmış, Rus orkestra şefi görevinden alınmıştı.

        Tüm Avrupa başkentlerinde birçok devlet dairesinde Ukrayna bayrağı görmek mümkün.

        Konu Filistin olduğundaysa dünya siyaseti somut adım atmaktan çok uzak. O kadar ki, Küresel Sumud Filosu'na yapılan İsrail ordusu baskınında gözaltına alınan İtalyan aktivistler ve İtalya'da protesto başlata onlarca gösterici için konuşan İtalya Başbakanı Meloni, "Filo sorumsuzca hareket ediyor. Filistin'e yardım etmek onların önceliği değil" açıklamasını yaptı.

        Küresel Sumud Filosu'nda İspanyol, İtalyan, Türk, Malezyalı, Tunuslu, Brezilyalı, Fransız, İrlandalı, Cezayirli, ABD’li, Almanyalı, İngiliz, Norveçli, İsveçli, Yeni Zelandalı, Faslı, Ürdünlü, Polonyalı, Portekizli, Meksikalı, Kuveytli, Kolombiyalı, Arjantinli, İsviçreli, Çekyalı, Moritanyalı, Avusturyalı, Bulgaristanlı, Avustralyalı, Sırp, Belçikalı, Bahreynli, Danimarkalı, Hollandalı, Finli, Güney Afrikalı ve Slovak var.

        İsrail ordusu doğrudan bu aktivistlere müdahale etmesine rağmen İsrail'e gösterilen kurumsal tepki, Rusya ile kıyaslandığında neredeyse hiçbir şey.

        Filodaki aktivistlerden dünya siyasetine tepki

        Küresel Sumud Filosu'nu oluşturan onlarca milletten aktivist, İsrail'in baskınına karşı somut bir adım atamayan dünya siyasetine tepki gösterdi.

        İsrail'in saldırısını beklediklerini söyleyen aktivistler, saldırıdan dolayı şaşırmadıklarını ve panik halinde olmadıklarını belirtti. Ancak dünya devletlerinin, uluslararası örgütlerin, İsrail'in soykırımına karşı somut hiçbir adım atmadığı eleştirileri getiriliyor.

        Birleşmiş Milletler çaresiz

        Geçtiğimiz hafta 80.si gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na İsrail'in Gazze'de yarattığı insanlık dramı damga vurdu.

        Türkiye, İspanya, Kolombiya ve birçok ülke İsrail'e sert mesajlar vererek Filistin'e destek açıklaması yaptı.

        Birleşik Krallık ve Fransa, Filistin devletini tanıdığını duyurdu. Ancak Birleşmiş Milletler, hiçbir ülke üzerinde yaptırım gücüne sahip bir organizasyon konumunda değil. BM'nin yapısı, İsrail'i caydırıcı etki yaratmanın önünde bir engel.

        Tüm dünya, Küresel Sumud Filosu'nun akıbetini, İsrail'in nerede duracağını ve Filistinlilere yapılan bu soykırımın nasıl duracağını endişeyle takip ediyor.

